Phantasialand wieder geöffnet: Was Besucher jetzt wissen müssen

Teilen

Das Phantasialand in Brühl startet ab dem 1. April in die neue Saison mit einigen Neuerungen. © Phantasialand Schmidt-Löffelhardt GmbH & Co. KG

Nach der Winterpause startet das Phantasialand in Brühl in die neue Saison. Der Saisonstart bringt auch Neuerungen für Besucher mit sich.

Mehr zum Thema Phantasialand startet Saison mit Neuerungen – was Besucher jetzt wissen müssen

Brühl – Das lange Warten hat ein Ende: Seit Anfang April strömen wieder Besucherinnen und Besucher in das Phantasialand in Brühl. Dort können beliebte Attraktionen wie die Black Mamba, Talocan oder Taron gefahren werden. Gleichzeitig tauchen Besucher in Welten wie Afrika, China oder Mexiko ein. Dieses Jahr gibt es zudem einige Neuheiten bei Shows und Hotels.

24RHEIN zeigt einen Überblick über alle Neuerungen im Phantasialand – und was Besucher wissen müssen.