Saharastaub und Blutregen? Wetter im Oktober immer verrückter

Von: Tobias Becker

Das Wetter hält einen unliebsame Überraschung im Oktober parat: Saharastaub dürfte manche Menschen wieder ärgern. Lesen Sie hier, wann es soweit sein soll:

Das Wetter in Baden-Württemberg ist in diesem Oktober bislang sehr sommerlich. Viele Sonnentage und blauer Himmel machen den Monat golden. Zwischendurch meldet sich auch der Regen immer mal wieder. Alles in allem ist es jedoch ein angenehmer Herbstmonat. Doch nun soll auch der Saharastaub nochmal im Land Halt machen.

Während manche das Wetterphänomen feiern und die Sonnenuntergänge mögen, ärgern sich andere über den Blutregen und das Putzen der Autos und Gartenmöbel im Nachgang. (tobi)