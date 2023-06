Österreicher flippen nach Schändung am Grab von Falco aus: „Schämt euch! Null Respekt“

Von: Bjarne Kommnick

Das Grab von Falco auf dem Wiener Zentralfriedhof wurde beschmutzt. Fans in Österreich sind stocksauer und schimpfen über die möglichen Vandalen.

Update vom 5. Juni, 18.26 Uhr: In Österreich hat die Attacke auf das Grab von Falco einen Riesen-Aufschrei provoziert. Das Nachrichtenportal oe24.at spricht vom „Kleber der Schande“ und „crackhouse.tv“ hat alle Kommentare unter dem Instagram-Post mit dem Sticker gelöscht.

Keine Überraschung: Denn dem Sender schlug pure Wut entgegen. Oe24.at hatte schon einige Kommentare gesammelt, bevor sie wieder offline gingen. User schrieben demnach:

„Schämt euch! Null Respekt, null Anstand, pietätlos hoch zehn.“

„In Grund und Boden schämen solltet ihr euch.“

„Wtf? Das ist eine Ruhestätte. Wie pietätlos? Entfernt das sofort wieder!“

Mittlerweile sei der Kleber auch nicht mehr auf dem Grabstein, will das Portal erfahren haben. Ein Friedhofsmitarbeiter habe am Mittag nachgesehen und Falcos Ruheort war sauber. Wer den Sticker entfernt hat, ist nicht bekannt. Die Friedhofsaufsicht war es nicht.

Erstmeldung vom 5. Juni, 17.15 Uhr: Wien – Die Grabstätte der österreichischen Musik-Legende Hans Hölzel, besser bekannt als Falco, auf dem Zentralfriedhof in Wien wurde beschmutzt. Wie oe24.at zuvor berichtet hatte, klebe derzeit ein Sticker mit dem Emblem von „crackhouse.tv“ an dem Glasschrein mit einem lebensgroßen Schwarz-Weiß-Bild des verstorbenen Künstlers.

Falco-Grab geschändet – Friedhofs-Personal soll Schaden prüfen

Demnach würden Friedhofsangestellte von „Friedhöfe Wien“ prüfen, wie groß die Verschmutzung sei. In der Regel würden Sticker oder Verunreinigungen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entfernt werden. Sollte es sich jedoch um eine größere Verschmutzung handeln, würde eine Strafanzeige gestellt werden.

Das gläserne Grab von Musik-Legende Falco soll derzeit mit einem Sticker beschmutzt sein. © Manfred Segerer/Imago

Falco, der am 6. Februar 1998 in der Dominikanischen Republik bei einem Verkehrsunfall gestorben war, wurde laut falco.net am 14. Februar 1998 auf dem Zentralfriedhof in Wien unter der Anwesenheit von 4000 Leuten begraben. Seitdem ist das Grab bis heute jedes Jahr eine Pilgerstätte für Tausende seiner Fans.

Falcos Ruhestätte beschmutzt: In Deutschland gibt es bis zu drei Jahre Gefängnis für Grabschändung

Grabschändung steht grundsätzlich unter Verbot. Je nach Vergehen ist die Störung der Totenruhe sowohl in Deutschland nach § 168 des Strafgesetzbuches (StGB) als auch in Österreich nach § 190 StGB eine Straftat. In Deutschland droht eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. In Österreich, ist mit einer Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu rechnen.

