Verheerende Überschwemmungen in Italien: Gemeinden unter Wasser, Stromausfälle, Evakuierungen und Tote

Von: Martina Lippl

Eine Unwetterfront zieht über Italien. Überschwemmungen fordern mindestens acht Tote, mehrere Menschen werden vermisst. Der News-Ticker.

Update vom 17. Mai, 22.31 Uhr: Wegen der zum Teil extremen Überschwemmungen in Italien seien 50.000 Menschen ohne Strom und 100 000 Leuten ohne Mobilfunknetz, heißt es vom Zivilschutz. Der regionale Bahnverkehr in der Emilia-Romagna wurde komplett eingestellt.

Ein Paar bahnt sich ihren Weg durch eine überschwemmte Straße. Nach heftigen Regenfällen ist es in den italienischen Regionen Emilia-Romagna und den Marken zu teils dramatischen Überschwemmungen gekommen. © Luca Bruno/dpa

In 36 Stunden habe es pro Quadratmeter durchschnittlich 200 Liter Wasser geregnet, in manchen Gegenden sogar 500 Liter, so Stefano Bonaccini, Präsident der am heftigsten betroffenen Region Emilia-Romagna.

Update vom 17. Mai, 19.50 Uhr: Die Unwetter in Italien dauern weiterhin an. Die Regenmenge von Monaten fällt binnen weniger Stunden. Am Mittwoch hat der italienische Katastrophenschutz die Bewohner Norditaliens dazu aufgerufen, unnötige Fahrten mit dem Auto zu vermeiden und wenn möglich von zu Hause aus zu arbeiten. Für Donnerstag wurde bereits Alarmstufe Rot ausgegeben.

Rettungskräfte inspizieren Gebäude in einem überfluteten Dorf. Nach heftigen Regenfällen ist es in den italienischen Regionen Emilia-Romagna und den Marken zu teils dramatischen Überschwemmungen gekommen. © Luca Bruno/dpa

Update vom 17. Mai, 15.56 Uhr: Die Zahl der Toten infolge der verheerenden Unwetter in Italien ist auf neun gestiegen. Am Mittwochmittag ist ein 44-jähriger Mann in San Lazzaro di Savena nahe Bologna ertrunken, wie unter anderem die italienische La Stampa berichtet.

Mann ertrinkt vor Haus

Dem Bericht nach wollte der Mann seine überflutete Garage reinigen und ließ sich hierzu mitsamt einer Pumpe in einen Schacht vor seinem Haus hinab. Dabei fiel er offenbar in den Schacht und ertrank anschließend. Überwachungskameras in der Nähe sollen diese Theorie demnach mit Video-Aufzeichnungen belegen.

Überschwemmungen in Italien: Zahl der Todesopfer steigt auf acht – weiterhin Alarmstufe Rot

Update vom 17. Mai, 14.21 Uhr: Es ist eine tragische Bilanz: Mindestens acht Menschen sind bei den Überschwemmungen in Italien ums Leben gekommen. Mehrere Menschen werden noch vermisst. Tausende mussten ihre Häuser in der Region Emilia-Romagna verlassen. Besonders betroffen sind die Gebiete um Bologna, Faenza und die Gegend von Ravenna. Die Städte Cesena, Faenza, Senigallia, Riccione und Rimini kämpften mit Wassermassen. Die überflutete Autobahn A14 bei Bologna ist gesperrt. Der Bahnverkehr steht still. Das geplante Formel-1-Rennen – der Große Preis von Imola – am Wochenende wurde abgesagt.

„24 Gemeinden sind überschwemmt, 50.000 sind ohne Strom“, sagte Italiens Minister für Zivilschutz, Nello Musumeci am Mittwoch. Der Regen lässt im Augenblick nach. Ein kurzer Lichtblick nach den sintflutartigen Niederschlägen in den vergangenen Stunden. Doch aufgrund der starken Regenfälle in den letzten Stunden ist in den Talabschnitten weiterhin mit Überschwemmungen zu rechnen. Der Niederschlag in den höheren Gebieten kommt erst noch an, warnen Experten.

Dazu sind neue Unwetter bereits für Donnerstag (18. Mai) angesagt. In der Emilia-Romagna gilt weiterhin die Alarmstufe Rot. Nach einer kurzen Wetterbesserung ohne Niederschläge gilt die Alarmstufe Rot ab Donnerstag 18 Uhr bis Freitag Mitternacht. Besonders betroffen sind erneut die Romagna und Bologna. Doch auch in den Marken und in der Toskana warnt der italienische Zivilschutz vor Unwettern.

Update vom 17. Mai, 13.27 Uhr: Die Zahl der Todesopfer in der Provinz Forlì steigt weiter. Inzwischen werden sechs Todesopfer gemeldet. Ein Mann starb laut Medienberichten bei einem Erdrutsch in seinem Garten in der Gegend von Cesena. Nach ersten Erkenntnissen war ein Hügel in der Nähe seines Hauses wegen der starken Regenfälle kollabiert. Der Mann sei von den Erdmassen verschüttet worden.

Kritische Wetterlage in Italien: Formel 1 will GP in Imola absagen

Update vom 17. Mai, 13.15 Uhr: Die Formel 1 in Imola wird wohl wegen der teils dramatischen Überschwemmungen in der italienischen Region Emilia-Romagna abgesagt. Das will die italienische Nachrichtenagentur Ansa aus Kreisen erfahren haben. Der Große Preis von Imola sollte am Wochenende stattfinden. Eine offizielle Bestätigung steht zunächst noch aus.

Frauenleiche am Strand von Cesenatico – Bürgermeister äußert sich zu Details

Update vom 17. Mai, 12.34 Uhr: Nach dem Fund einer Frauenleiche am Strand von Cesenatico ist derzeit noch vieles unklar. Es soll sich nach ersten Informationen um eine Deutsche handeln, berichten übereinstimmend mehrere italienische Medien. „Wir kennen die Gründe noch nicht, es gibt Ermittlungen der Polizei“, sagte der Bürgermeister von Cesenatico, Matteo Gozzoli, in einem Live-Statement auf Facebook, wie die italienische Zeitung La Stampa berichtet. Die Leiche sei am Strand gefunden worden, betonte der Bürgermeister demnach. Das Unwetter forderte in Italien mindestens fünf Menschenleben. Die offizielle Zahl der Vermissten muss noch ermittelt werden, heißt es.

Nach schweren Überschwemmungen tragen Carabinieri Anwohner auf dem Rücken durch die überfluteten Straßen von Faenza. © Arma dei Carabinieri

Unwetter und Überschwemmungen in Italien: Zahl der Todesopfer steigt

Update vom 17. Mai, 12.12 Uhr: Die Zahl der Todesopfer steigt. Fünf Menschen sind bei dem schweren Unwetter in Italien ums Leben gekommen. Das bestätigt die Präfektur Forlì-Cesena in der Region Emilia-Romagna. Carabinieri-Taucher entdeckten demnach zwei Leichen in der Stadt Forlì. Es soll sich um einen Mann und eine Frau handeln, beide waren in den letzten Stunden als vermisst gemeldet worden.

Mehr Regen und weiter Alarmstufe Rot: Tausende Menschen müssen evakuiert werden

Update vom 17. Mai, 11.28 Uhr: Ganze Stadtteile sind überschwemmt. Das Wasser reicht teils bis zum ersten Stock. Der Fluss Savio führt extremes Hochwasser. 5.000 Menschen müssen in der Emilia Romagna evakuiert werden, berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf den Minister für Katastrophenschutz Nella Musumeci. Die Folgen des Unwetters seien noch nicht absehbar. An der Adria herrscht Chaos. Nach und nach erst treffen Meldungen ein.

Der Zugverkehr zwischen Florenz und Bologna ist eingeschränkt. Strecken nach Rimini sind teils komplett gesperrt oder eingeschränkt.

Unwetter in Italien: Motta-Brücke bei Bologna stürzt ein

Update vom 17. Mai, 10.58 Uhr: In Italien ist die Situation weiter kritisch. Die Motta-Brücke im Raum Bologna stürzte ein. Sie hielt den Wassermassen in der Nacht nicht stand, der Druck war zu groß, berichtet die italienische Zeitung Repubblica.

Autobahnen, wie die A14, sind überflutet und Abschnitte vorübergehend für den Verkehr gesperrt. Auf einigen Straßen wurde ein sogenanntes Transitverbot für schwere Fahrzeuge erlassen, um die Einsätze der Rettungskräfte zu erleichtern.

Dramatische Situation in Italien: Deutsche unter den Todesopfern in der Emilia-Romagna

Update vom 17. Mai, 10 Uhr: Die Unwetterlage in Italien hält weiter an. Besonders die Region Emilia Romagna ist von schweren Überschwemmungen betroffen.

Mindestens drei Menschen starben, darunter eine Frau aus Deutschland. Die Leiche ist demnach am Strand von Cesenatico Mittwochmorgen gefunden worden. Das berichten mehrere italienische Medien übereinstimmend. Wassermassen haben vermutlich die Leiche der Frau an den Strand gespült.

Heftige Überschwemmungen in Italien: Einsatzkräfte der Feuerwehr retten Menschen aus überfluteten Häusern. © Vigili del Fuoco/AP/dpa

Unwetter-Alarm in Italien: Ausnahmezustand wegen Überschwemmungen – drei Tote

Erstmeldung vom 17. Mai 2023: Rom – Der Zivilschutz hatte bereits am Montag vor schweren Unwettern mit Überschwemmungen und Erdrutschen in Italien gewarnt. In der Emilia Romagna und in den Marken herrscht inzwischen Ausnahmezustand. Die Situation entwickelt sich dynamisch, die Lage verschärft sich: Drei Menschen sind gestorben und mindestens vier werden derzeit vermisst. Hunderte wurden evakuiert. Weitere Unwetter sind angekündigt.

Unwetter in Italien sorgt für dramatische Überschwemmungen

Schwere Unwetter suchen seit Dienstag die Emilia Romagna und Marken heim. Von Überschwemmungen betroffenen sind die Gebiete um Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini und Bologna. Die italienische Feuerwehr Vigili del Fuoco ist im Dauereinsatz.

In der Stadt Cesena ist der Fluss Savio über die Ufer getreten. Einsatzkräfte retten Dutzende von Menschen, die auf den Dächern ihrer Häuser festsaßen. Eine Familie mit zwei kleinen Kindern muss in Forlì aus ihrem Haus evakuiert werden. Autofahrer, gefangen in Wassermassen, müssen aus ihren Fahrzeugen befreit werden.

Unwetter in Italien: In der Stadt Cesena ist der Fluss Savio nach extremen Regenfällen über die Ufer getreten, Straßenzüge am Fluss stehen unter Wasser. © Bernd März/dpa

Überschwemmungen auch in Kroatien

Nach tagelangen Regenfällen haben Überschwemmungen in Teilen Kroatiens Schäden angerichtet. Die Una, ein Nebenfluss der Save, war über die Ufer getreten. Zivilschutz und Freiwillige errichteten Dämme aus Sandsäcken. Die Behörden in der 2.700-Einwohner-Gemeinde riefen den Notstand aus.

Überschwemmungen gab es auch in der Kleinstadt Obrovac nahe Zadar im dalmatinischen Hinterland. Dort war bereits am Montag die Altstadt überschwemmt worden, nachdem der Fluss Zrmanja aus den Ufern getreten war. Am Dienstag sank dort der Pegelstand wieder ab, hieß es in Medienberichten. Doch in den nächsten Tagen sind dort auch weitere Regenfälle vorhergesagt. (ml/dpa)