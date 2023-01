Überraschung im Robert-Koch-Institut: RKI-Chef Lothar Wieler tritt ab

Teilen

Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts legt auf eigenen Wunsch sein Amt zum 1. April nieder. © Carsten Koall/dpa

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, wird auf eigenen Wunsch zum 1. April sein Amt niederlegen.

Berlin – Der RKI-Chef Lothar Wieler (61) will sich neuen Aufgaben in Forschung und Lehre widmen. Der Schritt erfolgt im Einvernehmen mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. In der Corona-Pandemie trat der RKI-Chef Lothar Wieler regelmäßig vor die Presse, um über das Coronavirus und die Lage in Deutschland zu informieren. Später folgten Auftritte in der Bundespressekonferenz an der Seite mit dem damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn und dem Berliner Virologen Christian Drosten.

„Ich werde auf jeden Fall den ganzen Winter hindurch in der Bahn eine Maske tragen. Und ich freue mich über jeden, der dazu beiträgt, die Zahl der Ansteckungen gering zu halten“, sagte Wieler im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Dezember.

RKI-Chef Lothar Wieler tritt ab

Für eine Übergangszeit wird Wielers Aufgabe durch seinen Stellvertreter Prof. Lars Schaade übernommen, teilt das RKI mit. Wieler stehe seit 2015 an der Spitze des RKI und habe in dieser Zeit die Modernisierung der zentralen Einrichtung des Bundes auf dem Gebiet der anwendungs- und maßnahmenorientierten biomedizinischen Forschung wesentlich vorangetrieben.

„In der Pandemie hat das Robert Koch-Institut seine Exzellenz unter Beweis gestellt. Es war ein Privileg, in dieser Krise an exponierter Position zusammen mit einem motivierten Team hervorragender Expertinnen und Experten arbeiten zu dürfen“, erklärt der RKI-Präsident Prof. Lothar H. Wieler laut einer gemeinsamen Pressemitteilung des Bundesgesundheitsministeriums und des Robert-Koch-Instituts.

Wieler bedankt sich zudem bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des RKI für ihren außergewöhnlichen Einsatz. „Sie haben der Forschung, dem Institut, aber vor allem dem Land einen großen Dienst erwiesen.“ Auch den Gesundheitsministern, mit denen er zusammenarbeiten durfte, spricht der RKI-Chef seinen Dank aus.