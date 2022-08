Den richtigen Zeitpunkt, um Kinder zu kriegen, gibt es nicht – hier Gründe warum

Was ist das perfekte Alter, um Kinder zu bekommen? Diese Frage sollte man sich nicht stellen – hier 11 Gründe, warum. © Mascha Brichta/dpa

Viele fragen sich, wann sie am besten schwanger werden sollten und ein Kind perfekt in ihr Leben passt. Doch das ist keine gute Idee – hier 11 Gründe, warum nicht.

Ist es besser, wenn man jung Kinder bekommt? Da ist der Körper der Frau zumindest am besten dafür geeignet. Auf der anderen Seite haben ältere Eltern eine höhere finanzielle Sicherheit und können ihren Kindern sowohl mental, als auch in Sachen Lebenserfahrung mehr bieten. Eine schwierige Frage. Doch wie beantwortet man sie am besten – gibt es überhaupt eine Antwort auf diese Frage?

BuzzFeed.de erklärt, warum es den richtigen Zeitpunkt, um Kinder zu bekommen, nicht gibt.