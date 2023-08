Dubiose Zusammenarbeit mit AfD in Baden-Württemberg: Ricarda Lang spricht Machtwort

Von: Niklas Noack

Grünen-Chefin Ricarda Lang hat der Zusammenarbeit mit der AfD in Backnang (Baden-Württemberg) ein Ende gesetzt.

Filderstadt/Backnang - Dass die Zusammenarbeit mit der AfD zum Alltag gehörte, daraus machten die Grünen in Backnang (Baden-Württemberg) keinen Hehl. Doch damit ist jetzt wohl Schluss, denn die Parteichefin Ricarda Lang hat ein Machtwort gesprochen.

„Es gibt eine Einigung unter Kreisvorstand, Ortsvorstand und auch der Gemeinderatsfraktion, dass sich so etwas nicht wiederholen wird“, sagte Lang gegenüber RTL. Willy Härtner, Fraktionsvorsitzender der Grünen in Backnang, hatte zuletzt über das Verhältnis zur AfD gesagt: „Wir sind alle per Du und gehen nach der Sitzung auch zusammen ein Bier trinken.“

Grünen-Chefin Ricarda Lang: „Wenn es um sinnvolle Anliegen geht, kann man selbst einen Antrag stellen“

Auch einem Antrag der teils rechtsextremen Partei habe er bereits zugestimmt, damals ging es um ein örtliches Theater. Anschließende Kritik konnte Härtner nicht verstehen, der dieser entgegnete, er sei dem Wohle der Stadt verpflichtet. Eine Begründung, die Bundesparteichefin Lang nicht gelten lässt. Sie sagt: „Wenn es um sinnvolle Anliegen geht, kann man selbst einen Antrag stellen.“

Daten zu Ricarda Lang

Geboren 17. Januar 1994 in Filderstadt Amt Mitglied des Deutschen Bundestages seit 2021 Partei Bündnis 90/Die Grünen

Backnang ist ausgerechnet Langs eigener Wahlkreis. Als sie im ARD-Sommerinterview auf die Äußerungen Härtners angesprochen wurde, sagte sie: „Ich finde es falsch. Wir haben da eine ganz klare Linie als Partei: Keine Zusammenarbeit heißt keine Zusammenarbeit.“

Grünen-Chefin Ricarda Lang (l.) will nicht, dass ihre Partei auf kommunaler Ebene mit der AfD zusammenarbeitet. © M. Popow/IMAGO

CDU-Chef Friedrich Merz zieht die Wahl in Sonneberg als Beispiel heran

Zuvor war es bereits in der CDU zu einer Debatte darüber gekommen, wie man mit der AfD umgeht, gerade in der Kommunalpolitik. Dort gebe es im Vergleich zur Landes- sowie Bundespolitik Unterschiede, sagte CDU-Chef Friedrich Merz. Als Beispiel erwähnte er die Wahl eines AfD-Politikers zum Landrat im thüringischen Sonneberg. Es habe sich um eine demokratische Wahl gehandelt und das müsse man akzeptieren, lautete seine Meinung.

„Natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet“, so Merz. Für diese Aussage wurde der Unions-Chef parteiintern mächtig kritisiert. Von Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper allerdings nicht, der zugab: „Von links bis ganz rechts“ habe er schon Anträgen zugestimmt.