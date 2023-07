Waldbrand auf Rhodos außer Kontrolle: Tausende Touristen evakuiert – „Man kann kaum atmen“

Von: Romina Kunze

Seit Tagen lodern Feuer in Griechenland. Die Lage auf Rhodos hat sich nun drastisch verschlimmert. Touristen fliehen in Massen vor den dicken Rauchwolken.

Rhodos – Der Süden Europas hat seit Tagen mit Hitze und Trockenheit zu kämpfen. Bei Temperaturen um 40 Grad Celsius, teilweise darüber, „schmilzt Spanien“, die Krankenhäuser in Italien sind überfüllt. Vor allem das Risiko für Mensch und Tier durch gefährliche Waldbrände steigt dadurch enorm. Bereits im Juni befürchteten viele, dass sich die Dürre und Hitze auf den Sommerurlaub auswirken könnte.

Aufgrund von anhaltenden Waldbränden und starken Winden mussten nun auch Tausende Touristen auf der griechischen Insel Rhodos evakuiert werden. Nach Expertenmeinung könnte die extreme Lage auch noch länger anhalten.

Griechenland kämpft mit „schwierigstem Brand“ – Tausende Touristen auf Rhodos evakuiert

Die seit drei Tagen tobenden Waldbrände auf der auch unter deutschen Urlaubern beliebten Ferieninsel Rhodos gerieten am Samstagnachmittag (22. Juli) außer Kontrolle. Mehrere Hotels und Pensionen im Südosten der Insel mussten daher örtlichen Medien zufolge evakuiert werden.

Der staatliche Rundfunk berichtete am Samstagabend in einer Sondersendung, dass 8000 Menschen den Süden der bei Touristen beliebten Insel auf dem Landweg verlassen hätten. Die Zahl könne noch höher liegen, hieß es. Zuvor hatte ein Sprecher der Feuerwehr mitgeteilt, dass 2000 Menschen mit Booten von den Küsten südlich von Lindos in Sicherheit gebracht worden seien. Wie viele Menschen auf dem Landweg flohen, war am Samstagabend aus offiziellen Quellen noch nicht bekannt.

Der Waldbrand auf Rhodos ist außer Kontrolle. Tausende mussten bereits fliehen. © Rhodes.Rodos/AP/dpa

„Es ist der schwierigste Brand, mit dem wir kämpfen müssen“, sagte ein Sprecher der griechischen Feuerwehr gegenüber dem Athener TV-Sender Skai. Betroffen seien Hotels des Küstenabschnitts von Kiotari, die rund 55 Kilometer südlich von Rhodos Stadt liegen. „Die Rauchbildung ist so stark, dass man kaum atmen kann“, zitierte der Sender den Vize-Bürgermeister von Rhodos, Konstantinos Traraslias.

Grund dafür, dass die Brände außer Kontrolle gerieten, seien neben den hohen Temperaturen und der Trockenheit auch starke Winde. Griechischen Informationen zufolge wehten auf Rhodos Winde der Stärke sechs. Gemessen wurden teilweise auch 38 Grad Celsius.

Verheerende Waldbrände auf der griechischen Ferieninsel Rhodos von oben aufgenommen. © Christophe Gateau/dpa

Twitter-Videos zeigen verheerende Waldbrände auf Rhodos: Menschen fliehen in Massen

Die evakuierten Menschen werden den Angaben zufolge in die südlicher gelegene Kleinstadt Gennadi gebracht. Dort seien sie in anderen Hotels untergebracht. Wie viele andere der zahlreichen griechischen Inseln lebt Rhodos fast ausschließlich vom Tourismus. Auf 150.000 Einwohner kommen laut Deutschlandfunk jährlich etwa 2,5 Millionen Touristen – etliche davon reisen aus Deutschland an, um hier ihren Urlaub zu verbringen.

Videos auf Twitter zeigen Menschenmengen, größtenteils Touristen, die mit Koffern vor den dichten Rauchschwaden fliehen. Laut einer Nutzerin flüchteten viele aus ihren Hotels. Die Videoaufnahmen sind in einen rötlichen Filter gehüllt. Inwiefern die Waldbrände geplante Urlaubsreisen betreffen könnten, die in den nächsten Tagen anstehen, ist derzeit nicht bekannt.

Ähnliche Lage forderte 1987 rund 1300 Menschenleben in Griechenland

„Uns stehen noch schwierigere Zeiten bevor“, sagte ein Sprecher der griechischen Feuerwehr am Samstag im Staatsfernsehen. Die Gefahr von Bränden sei längst nicht gebannt. Auch in der Nähe von Athen brannten zuletzt große Waldstücke, das Feuer dort und Brände auf der Halbinsel Peloponnes seien vorerst unter Kontrolle gebracht, könnten aufgrund der Dürre aber wieder aufflammen.

Erschwerend komme hinzu, dass die derzeitige Hitzewelle wohl noch etwas andauern könnte. Kommenden Mittwoch soll ein neuer Höhepunkt mit Temperaturen um die 46 Grad in Südgriechenland erreicht werden. „Wenn es so weitergeht, könnte diese Hitzeperiode die längste seit dem Beginn der Messung in Griechenland werden“, schätzt einer der führenden griechischen Meteorologen Konstantinos Lagouvardos.

Im Juli 1987 waren in Griechenland bei einer ähnlichen Hitzewelle nach Schätzungen 1300 Menschen ums Leben gekommen. Experten sehen derweil die anhaltenden Dürreperioden und zunehmenden Waldbränden als direkte Folge des Klimawandels. (rku/dpa)