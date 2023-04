„Rhein in Flammen“ 2023 in Bonn – die besten Plätze, um das Feuerwerk zu sehen

Teilen

Das spektakuläre Feuerwerk bei „Rhein in Flammen“ wird auch dieses Jahr wieder Tausende nach Bonn locken (Archivbild). © Volker Lannert/dpa

Im Mai findet in Bonn wieder das beliebte Event „Rhein in Flammen“ statt. Besonders das Feuerwerk dürfte wieder spektakulär werden – mit der richtigen Sicht.

Bonn – Das beliebte Event „Rhein in Flammen“ findet 2023 wieder in Bonn statt – mit einem Schiffskonvoi auf dem Rhein und einem XXL-Feuerwerk. Dazu kommen Konzerte auf mehreren Bühnen, bei denen Bands wie Miljö, Domstürmer und Klüngelköpp auftreten. Los geht es mit dem Feuerwerk am 6. Mai gegen 21:30 Uhr am Fuße des Drachenfelsen.

24RHEIN verrät die Spots, von denen aus „Rhein in Flammen“ besonders gut gesehen werden kann.