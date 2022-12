Rekordtemperaturen an Silvester: Fast 21 Grad in Oberbayern

Menschen genießen das schöne Wetter auf einem Steg am Starnberger See. © Sven Hoppe/dpa

Ungewöhnlich hohe Temperaturen zum Jahreswechsel in Deutschland: Landesweit erreichten mehrere Orte die 20 Grad.

München - Sommerwetter zum Jahreswechsel: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Silvestertag Rekordwerte für einen 31. Dezember gemessen. In Wielenbach im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau wurden gegen 14 Uhr 20,8 Grad gemessen, wie der DWD am Abend der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Deutschlandweit erreichten an Silvester laut DWD vier Orte die 20 Grad - in Bayern noch München (Station München-Stadt). Die beiden weiteren lagen nicht in Bayern, sondern in Baden-Württemberg: In Müllheim bei Freiburg und in Ohlsbach wurden es jeweils 20,3 Grad.

Temperaturen um die 19 Grad gab es auch in Freiburg, Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim oder in Dresden.

Die zuvor höchste Temperatur an Silvester wurde mit 17,0 Grad 1961 in Müllheim gemessen, vergangenes Jahr war es in Freiburg im Breisgau 16,9 Grad. dpa