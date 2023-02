Tourismus ankurbeln: Hong Kong verschenkt 500.000 Freiflüge an Reisende

Von: Vivian Werg

Nach dem Ende der strengen Corona-Regeln will Hong Kong mit einer attraktiven Tourismus-Kampagne wieder mehr Besucher:innen in die Stadt locken.

Frankfurt – „Keine Isolation, keine Quarantäne und keine Einschränkungen“, verspricht Regierungschef John Lee. Im Zuge der Pandemie und den strengen Gesetzen des Festlands hat Hong Kong in den vergangenen Jahren zunehmend an Popularität und Autonomie verloren. Mit einer groß angelegten Kampagne will die chinesische Sonderverwaltungsregion nun wieder als beliebtes Reiseziel zurückkehren und mit kostenlosen Flugtickets den Tourismus ankurbeln.

Die „Hello, Hong Kong“ betitelte Kampagne ist groß angelegt: der Hong Konger Zeitung South China Morning Post zufolge soll sie umgerechnet etwa 231 Millionen Euro kosten. Regierungschef Lee kündigte an, dass von März 2023 an eine halbe Million kostenlose Flugtickets an Besucher:innen aus aller Welt verteilt werden sollen. „Besucher können unbeschwert das ‚geschäftige Treiben‘ der Stadt erleben, sagte er in einer Rede vor hochrangigen Vertretern aus Wirtschaft und Tourismus.

Kostenlose Flugtickets nach Hong Kong: Metropole will Tourismus ankurbeln

Nach mehr als zwei Jahren hat die Finanzmetropole noch vor dem chinesischen Festland viele ihrer strengen Einreisebestimmungen aufgehoben. Zuvor mussten Einreisende sich in die verpflichtende Hotelquarantäne begeben – eine der weltweit strengsten Pandemie-Regeln-, was die Besucher:innen-Zahlen einbrechen ließ.

Hong Kong: Massiver Einbruch der Besucherzahlen

Wie ntv berichtet, hatten im Jahr 2022 insgesamt nur 600.000 Menschen Hong Kong besucht - 2019 waren es nach Angaben des Fremdenverkehrsamts noch 56 Millionen. Grund waren vor allem die von der Regierung in Peking auferlegten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Hong Kongs Wirtschaft sank im vergangenen Jahr um 3,5 Prozent.

Zuvor hatten aber auch massive und oft gewalttätige Proteste gegen den wachsenden Einfluss Pekings auf die Sonderverwaltungszone für beunruhigende Schlagzeilen gesorgt. Mit dem Sicherheitsgesetz für Hong Kong weitete die chinesische Regierung ihre polizeiliche Kontrolle 2020 stark aus. In der Folge machten laut ntv in den vergangenen drei Jahren 130 internationale Unternehmen ihre Zweigstellen in Hong Kong dicht. Laut offiziellen Zahlen haben mehr als 140.000 arbeitende Menschen Hong Kong verlassen.

Hong Kong: Aktuelle Einreisebestimmungen

Trotz Aufhebung der strengen Corona-Regeln ist die Normalität noch nicht ganz zurückgekehrt. In Hong Kong gilt nach wie vor nicht nur in öffentlichen Gebäuden, sondern auch auf der Straße eine Maskenpflicht.

Wie das Auswärtige Amt informiert, müssen seit dem 6. Februar 2023 alle international Einreisenden (inklusive Taiwan), die am Tag der Ankunft in Hong Kong mindestens vier Jahre alt sind, einen negativen PCR-Test (innerhalb von 48 Stunden vor Abflug) oder einen negativen Schnelltest (innerhalb von 24 Stunden vor Abflug) nachweisen. Internationaler Transit ist am Flughafen Hong Kong möglich. (Vivian Werg)