Regen, Schnee oder Sonne? So wird das Wetter am Osterwochenende

Wie wird das Wetter in Baden-Württemberg am Osterwochenende?

In Baden-Württemberg

Von Tobias Becker schließen

Viel wurde bislang prognostiziert, jetzt kann man das Wetter an Ostern in Baden-Württemberg vorhersagen. Lesen Sie hier, wie es werden soll:

Fällt die Eiersuche ins Wasser? Hoppelt der Osterhase durch den Schnee? Oder scheint doch die Sonne? In den vergangenen Wochen richtete sich der Blick der Wetter-Experten vermehrt auf die Ostertage. Nun lässt sich die Vorhersage schon etwas genauer treffen.

Der April war zu Beginn deutlich zu kalt im Vergleich zum langjährigen Klimamittel. Die Abweichung nach den ersten vier Tagen beträgt minus 1,5 Grad. (tobi)