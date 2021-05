Lamborghini Huracán mit mehr als 100 km/h zuviel – nur so kann die Polizei den Raser stoppen

Ein Raser in einem schwarzen Lamborghini hat einem Zivilbeamten jetzt eine rasante Verfolgungsjagd beschert. (Symbolbild)

Wilde Verfolgungsjagd

von Jasmin Pospiech schließen

Verfolgungsjagd auf dem Motorrad: Ein irrer Raser im Lamborghini Huracán macht der Polizei zu schaffen. Ihn zur Strecke zu bringen, gestaltet sich schwieriger als gedacht.

Petershagen (NRW) – Rasante Verfolgungsjagden, uneinsichtige Fahrer und gefährliche Situationen: Raser machen der Polizei tagtäglich den Alltag auf der Straße schwer. Besonders Fahrer von Sportwagen scheint es geradezu in den Fingern zu jucken, wenn sie hinter dem Steuer eines Luxus-Boliden sitzen. Vor allem, wenn sie sich auf der Autobahn befinden, drücken sie dann gerne richtig aufs Gaspedal. Dieser Fall ist besonders krass: Einem Motorrad-Polizisten auf seiner zivilen mit dem „ProViDa“-System ausgestatteten Maschine fällt auf der L 770 im Bereich Petershagen in Nordrhein-Westfalen ein pfeilschneller schwarzer Lamborghini Huracán auf. Er macht sich augenblicklich an die Verfolgung.

Im Laufe der Verfolgungsjagd dokumentiert der Motorrad-Polizist mehrere erhebliche Geschwindigkeitsverstöße: Etwa wie der Lamborghini Huracán mit Tempo 126 durch eine 70er-Zone rast, wie 24auto.de berichtet. „Den traurigen Höhepunkt seiner Raserei fuhr der 35-Jährige in Höhe Osterwald", berichtet die Polizei. Dort soll der Fahrer bei erlaubten 100 km/h sein Fahrzeug auf Tempo 210 (!) beschleunigt haben. Mehr als 100 Sachen über dem Tempolimit – ein Wahnsinn! Dem Raser auf den Fersen zu bleiben, gestaltet sich für den Zivilbeamten dadurch schwieriger als gedacht. Daher kann der irre Raser erst mit Unterstützung einer Streifenwagenbesatzung schlussendlich gestoppt werden. Die gerechte Folge: Der Führerschein des Braunschweigers ist weg – und die Beamten haben seinen edlen Lamborghini Huracán umgehend beschlagnahmt.