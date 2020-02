Raser mit 109 Sachen geblitzt - Polizei schreibt mehr als 100 Knöllchen

Bei Tempokontrollen auf einer Landstraße hat die Polizei mehr als 100 Knöllchen verteilt. Ein Raser muss besonders tief in die Tasche greifen.

Halver - Fünf Stunden lang kontrollierte die Polizei auf der L892 zwischen dem sauerländischen Städtchen Halver und dem Ortsteil Oberbrügge im Märkischen Kreis (NRW). Die Beamten bauen ihre Radargeräte hier regelmäßig auf.

121 Verwarngelder kassierten die Beamten jetzt an nur einem Nachmittag. Ganz besonders tief in die Tasche greifen muss ein Autofahrer: Er ging der Polizei mit 109 Kilometern pro Stunde in die Radarfalle - 49 km/h schneller als die hier erlaubten 60. Was den Raser jetzt erwartet, berichtet come-on.de*

*come-on.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.