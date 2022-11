Chinesische Demonstranten protestieren gegen Xi – Proteste weiten sich aus

Von: Teresa Toth, Moritz Serif

In China steigt der Frust gegen die strenge Null-Covid-Politik. Bei Protesten in Shanghai fordern zahlreiche Menschen den Rücktritt von Staatschef Xi.

Update vom Sonntag, 27. November, 11.12 Uhr: Die Proteste in China gegen die strikte Null-Covid-Politik der Regierung nehmen zu. Nach ersten heftigen Protesten am frühen Sonntagmorgen in Shanghai, in denen erstmals Rufe nach einem Rücktritt von Präsident Xi Jinping und Rückzug der Kommunistischen Partei von der Macht gefordert wurde, gingen am Nachmittag erneut hunderte Menschen in der Wirtschaftsmetropole auf die Straße. In Peking versammelten sich Studenten in zwei der Eliteuniversitäten des Landes.



In Shanghai versammelten sich am Nachmittag hunderte Menschen zu stillen Protesten in der Nähe der Straße, in der zuvor eine Menschenmenge ihrem Ärger über die strikte Covid-Politik Luft gemacht haben.

An mehreren Kreuzungen hielten sie schweigend zum symbolischen Protest gegen die Zensur weiße Papierbögen in die Höhe und zum Zeichen der Trauer weiße Blumen in den Händen, wie ein Augenzeuge der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die Polizei räumte demnach schon nach kurzer Zeit die blockierten Straßen.

Erstmeldung vom Sonntag, 27. November: Die chinesische Staats- und Parteiführung hält weiterhin an einer strikten Null-Covid-Politik fest und geht mit Lockdowns, Massentests, Ausgangsbeschränkungen und Reiseverbote gegen Ausbrüche vor. Nachdem am Donnerstag (24. November) zehn Menschen bei einem Hochhausbrand gestorben sind, warfen die Menschen in China den Behörden vor, mit ihren Lockdown-Anordnungen die Rettung der Bewohner behindert zu haben.

Proteste in China: Gedenken an Todesopfer entwickelt sich zu riesiger Demonstration

Hunderte von Menschen kamen am Samstag (26. November) in Shanghai zusammen, um mit Kerzen und Schildern um die Toten zu trauern. Im Laufe der Nacht zum Sonntag entwickelte sich die Kundgebung zu einem großen Protest – immer mehr Menschen schlossen sich an, sodass schließlich mehr als 1000 Menschen gemeinsam gegen die strikten Corona-Maßnahmen demonstrierten.

Mehrere Menschen sollen bei den Protesten in Shanghai von der Polizei aus unbekanntem Grund abgeführt worden sein. © Uncredited/dpa

Auf Videos, die sich in den chinesischen Online-Netzwerken verbreiteten, skandierten die Demonstrierenden „Wir wollen Freiheit!“ Viele richteten ihre Wut auch gegen Staatschef Xi Jinping. „Xi Jinping!“, rief ein Mann in der Menge wiederholt, worauf einige mit „Treten sie zurück!“ antworteten. Solche Parolen sind vor allem vor dem Hintergrund bemerkenswert, dass es in China keine Meinungs- und Pressefreiheit gibt. Menschen, die Kritik an Chinas Politik und dem Staatschef äußern, laufen Gefahr, verhaftet zu werden.

Proteste gegen Null-Covid-Politik in China: „Es fühlt sich mächtig an“

Die sich ausbreitende Unzufriedenheit könnte Xis Bemühungen, seine strikte Corona-Politik aufrechtzuerhalten, auf die Probe stellen. „Ich habe das Gefühl, dass jeder seine Stimme laut und deutlich erheben kann. Es fühlt sich mächtig an“, beschreibt James Yu, ein Bewohner Shanghais im Interview mit The New York Times die Proteste. „Ich hatte das Gefühl, dass ich endlich sagen konnte, was ich schon immer sagen wollte“, so Kira Yao, eine weitere Demonstrantin.

Lockdowns, Abriegelungen ganzer Städte und Betriebsschließungen belasten die Wirtschaft und den Alltag der Menschen massiv und führen zu steigendem Frust. Während einem zweimonatigen Lockdown in diesem Jahr kam es sogar zu einer Lebensmittelknappheit. Neben Shanghai protestieren auch in anderen Städten des Landes Menschen gegen Chinas Null-Covid-Politik.

Proteste in Shanghai: Behörden in China löschen Beiträge im Internet

In der Hauptstadt Peking etwa wehrten sich Anwohner in manchen Wohnblocks gegen Abriegelungen. In der Stadt Nanjing im Osten des Landes protestierten Studierende auf ihrem Campus gegen die strikten Corona-Maßnahmen und in der Stadt Zhengzhou kam es zu tagelangen teils gewaltsamen Protesten in der größten iPhone-Fabrik des Landes.

Doch die Behörden in China gehen schnell gegen die Proteste vor. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, gab es in Shanghai einer Quelle zufolge mehrere kleine Zusammenstöße mit den Ordnungskräften. Die Polizei habe einige Menschen aus unbekanntem Grund abgeführt. Nach Auftauchen von Aufnahmen nach den Protesten löschten die Behörden Beiträge und Diskussionen, die auf die Kundgebungen Bezug nahmen. (tt)