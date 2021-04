Gewalttat erschüttert Potsdam: Vier Menschen aus Wohnheim für Behinderte ermordet - Pressekonferenz JETZT live

Vieles noch unklar

In einer Klinik in Potsdam sind vier Leichen entdeckt worden. Ein fünftes Opfer wurde schwerverletzt gefunden. Eine tatverdächtige Frau (51) wurde festgenommen. Noch ist vieles unklar.

Vier Leichen in Klinik in Potsdam entdeckt – 51-jährige Frau festgenommen.

Die Tatwaffe soll ein Messer gewesen sei. (Update 9.01 Uhr)

Tatverdächtige soll ihrem Mann von der Tat erzählt haben. (Update 9.35 Uhr)

Update 10.20 Uhr: Zu dem genauen Hergang der Tat wollen und können die Sprecher sich nicht äußern. Man wolle nicht spekulieren. Heute Abend in der Kirche werde es eine spontane Gedenkfeier um 19 Uhr geben, für die Menschen, die ihrer Trauer Ausdruck verleihen wollen. Man werde mit dieser Wunde leben müssen. Coronabedingt werde bei der Gedenkfeier natürlich Abstand gehalten und eine Maske getragen. Man werde nicht singen können. In zwei Wochen wird es dann noch einen Trauergottesdienst geben. Das genaue Datum stehe noch nicht fest.

Update 10.18 Uhr: Frau Mäueler erklärt, dass ihre Kollegen „außerordentlich engagiert“ seien. Alle sind früher zum Dienst gekommen. Es gäbe Notfallseelsorge für die Mitarbeiter und Bewohner im Haus. Dafür sei aber noch nicht viel Zeit gewesen, da die Mitarbeiter sich momentan intensiv um die Klienten kümmern würden.

Update 10.16 Uhr: Die Mitarbeitenden wurde noch in der letzten Nacht über die schreckliche Tat informiert, erklärt Fichtmüller. „Die Arbeit muss in allen Bereichen weitergehen“. Die normalen Tagesprozesse müssen für die Bewohner weitergehen. „Wer sich heute nicht arbeitsfähig fühlt, kann zu Hause bleiben“. Die Kollegen, die heute Dienst haben, wurden persönlich über das Telefon über den Vorfall informiert. „Intern vor Extern“ betont der Sprecher des Oberlinhaus.

Update 10.10 Uhr: Frau Mäueler spricht über das Oberlinhaus. Viele Menschen mit schweren Körperbehinderungen finden in der Einrichtung ein Zuhause. Es gäbe auch ein „Eingliederungsprogamm“. Außerdem gibt es die „Wohnpflege“, in der Menschen nach einem schweren Unfall einen Platz finden. In dem Haus würden rund 80 Kollegen arbeiten.

Update 10.07 Uhr: Der Theologische Vorstands des Oberlinhauses, Matthias Fichtmüller, erklärt, dass die schreckliche Tat alle aus der Klinik sehr erschüttert habe. Das Oberlinhaus sei für die Menschen dort ihre Heimat. „Wir müssen weiter funktionieren, wir müssen für die Klienten da sein.“ Man könne sich noch gar nicht auf das Trauern konzentrieren. In zwei Wochen soll es eine Gedenkfeier für die Bewohner der Klinik geben. So etwas stecke man nicht so einfach weg.

Update vom 29. April, 10.05 Uhr: Die Pressekonferenz zu dem schockierenden Mord von vier Menschen hat begonnen. In ein paar Minuten wird eine Sprecherin der Klinik in Potsdam-Babelsberg eine Stellungnahme abgeben. Bisher gab es kaum Informationen, da die Polizei erst die Angehörigen der Opfer informieren wollte.

Update vom 29. April, 9.35 Uhr: Eine 51-jährige Frau steht im Verdacht vier Menschen in einem Wohnheim für Behinderte getötete zu haben. Nach Angaben der PNN soll die Frau ihrem Mann erzählt haben, sie habe Menschen getötet, nachdem sie nach Hause gekommen war. Daraufhin sei die Polizei alarmiert worden. Um 10 Uhr soll es jetzt eine Pressekonferenz geben.

Update vom 29. April, 9.01 Uhr: Nachdem Mord in einem Potsdamer Wohnheim ist eine Tatwaffe laut Informationen der Bild identifiziert worden. Es soll sich demnach um ein Messer als Tatwaffe handeln. Die Polizei bestätigte dies zunächst noch nicht. Eine Pressekonferenz soll jedoch am Vormittag stattfinden.

Potsdam: Vier Menschen aus Wohnheim für Behinderte ermordet - Tatverdächtige festgenommen

Update vom 29. April 2021: Die Mordkommission ermittelt nach einer schrecklichen Gewalttat in einer Klinik in Potsdam. „In verschiedenen Krankenzimmern einer Station wurden insgesamt vier Menschen mit tödlichen Verletzungen und eine weitere schwer verletzte Person aufgefunden“, teilt die Polizei am Donnerstagfrüh mit. Und weiter: „Die Verletzungen aller Opfer sind nach bisherigen Erkenntnissen auf schwere, äußere Gewaltanwendung zurückzuführen.“

Eine 51-jährige Mitarbeiterin des Krankenhauses wurde vorläufig festgenommen. „Zur möglichen Motivlage liegen bisher keine Informationen vor“, so die Polizei. Zu den Opfern und weiteren Tatumständen will die Polizei zunächst keine Angaben machen, bis die Angehörigen der Opfer verständigt wurden.

Gewalttat erschüttert Potsdam

Die Polizei wurde nach eigenen Angaben am Mittwoch gegen 21 Uhr alarmiert. Der genaue Hergang und die Umstände der Tat seien bislang nicht geklärt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. „Derzeit finden umfangreiche Spurensicherungen statt“, hieß es. Rechtsmediziner und die Staatsanwaltschaft waren demnach ebenfalls vor Ort.

Die Klinik in dem sich die Tat ereignet hat, gehört laut Medienberichten zu einem Komplex, in dem auch Menschen mit Behinderung wohnen und arbeiten. Neben der Klinik gibt es dort auch Kitas und Schulen.

Vier Leichen in Klinik in Potsdam entdeckt - Frau festgenommen

Erstmeldung vom 28. April 2021

Potsdam - In der Oberlinklinik in Potsdam wurden am Mittwochabend vier Leichen gefunden. Eine weitere Person sei schwer verletzt. Eine 51 Jahre alte Frau sei unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochabend. Es bestehe der Verdacht eines Tötungsdeliktes. Eine Person wurde zudem schwer verletzt.

Vier Leichen in Oberlinklinik in Potsdam: 51-jährige Frau festgenommen - Mordkommission ermittelt

Die Polizei sei seit etwa kurz vor 21 Uhr im Einsatz in der Oberlinklinik in Potsdam-Babelsberg. Auch die Notfallseelsorge war vor Ort.

Ob es sich bei den Toten auch um Patienten handelt, ist derzeit nicht klar, so Polizeisprecher Torsten Herbst gegenüber der Bild. Im Zusammenhang mit den Taten sei laut dem Polizeisprecher eine 51-Jährige festgenommen worden. „Gegen sie richtet sich der dringende Tatverdacht“, so Herbst. Weitere Details zu der Frau gebe es aber noch nicht. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

