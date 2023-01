Post aus Spanien: Das kostet der Versand von Päckchen nach Deutschland

Von: Anne Götzinger

Spaniens Post hat 2023 die Porto-Preise angehoben. © Ángel García

Zum 1. Januar 2023 hat Spaniens Post wieder die Porto-Preise erhöht. Die Teuerung fällt diesmal aber moderat aus. Die Details stehen in diesem Artikel:

Alicante – Angesichts der allgemeinen Inflationsrate werden Postkunden in Spanien schon das Schlimmste befürchtet haben für die Porto-Preise 2023. Und in der Tat sind die Preise für einige Produkte zum Jahreswechsel wieder gestiegen, wie der Preis-Tabelle für den Postversand in Spanien bei Costanachrichten zu entnehmen ist. Bei vielen anderen hingegen – etwa dem internationalen Versand nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz – ist das Porto erfreulicherweise gleichgeblieben.

Alles in allem ist es sogar die niedrigste Teuerungsrate zu einem Jahreswechsel in den vergangenen zehn Jahren bei Correos. Wohl auch, weil die Post schon in den Jahren zuvor ordentlich an der Preisschraube gedreht hat ‒ und weil die Post vor allem im Paketversand inzwischen auch in Spanien mit vielen freien Anbietern konkurrieren muss.