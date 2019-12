Wohnung von legendärer Kaiserin zum Verkauf - die Filme kennt jeder

Am Starnberger See steht jetzt eine ganz besondere Immobilie zum Verkauf. Eine Wohnung im kaiserlichen Schloss von „Sissi“. Allerdings hat die einen fürstlichen Preis.

Possenhofen - Bald ist es wieder so weit: Der wohl beliebteste Weihnachtsfilm der Deutschen wird einmal mehr in vielen Wohnzimmern der Republik bestaunt werden. Die Rede ist von „Sissi“. Seit Jahrzehnten scheint das Leben und die Welt der österreichische Kaiserin Menschen in ihren Bann zu ziehen. Pünktlich zu Weihnachten kann man sich jetzt ein Stück Kaiserin-Romantik kaufen: Eine Wohnung im „Sissi-Schloss“ steht zum Verkauf.

In Possenhofen steht jetzt im einstigen Sommersitz der Kaiserin Elisabeth von Österreich (1837-1898) tatsächlich eine Wohnung zum Verkauf. Allerdings hat das ganze einen kleinen Haken: Man muss tief in die Tasche greifen, wenn man ein Stück Aristokratie und Geschichte kaufen möchte. Satte 990.000 Euro kostet das Apartment im Schloss Possenhofen. Dazu gehört ein Tiefgaragenplatz - der kostet 35.000 oben drauf. Als „märchenhaftes Wohnen“ wird die Immobilie unter anderem bei immobiliensocut24 beworben.

Angeboten wird die kaiserliche Wohnung von der Immobilienfirma „Wirth“. Wer sich das Schmuckstück leisten kann, darf sich auf ein eher ruhiges Leben freuen. In der Gemeinde Possenhofen leben gerade einmal 380 Einwohner. Geworben wird weiter mit dem hauseigenen Parkgrundstück, dem Springbrunnen und der Schloss eigenen Kapelle. Selbstverständlich nicht zu vergessen: Der Privatstrand am Starnberger See.

Übrigens: Wer sich noch nicht sicher ist, ob das Objekt eine Investition wert ist, und in den Film-Klassikern über die Feiertage nochmals einen Blick drauf werfen möchte, der sei vorgewarnt: Das Schloss ist in den „Sissi“-Filmen nicht zu sehen. Den Machern war es damals nicht romantisch genug.

