Polizei riegelt Kölner Hauptbahnhof ab – Möglicher gefährlicher „Gegenstand“ wird geprüft

Symbolbild: Der Hauptbahnhof in Köln wurde von der Polizei abgesperrt. © IMAGO/Maximilian Koch

Wegen eines möglicherweise gefährlichen Gegenstandes hat die Polizei den Kölner Hauptbahnhof abgesperrt.

Köln – Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag Bereiche am Kölner Hauptbahnhof abgesperrt. Grund sei ein „Gegenstand“, den man „nicht klar zuordnen“ könne, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. „Wir haben entsprechend Kräfte momentan vor Ort“, fügte der Sprecher hinzu. Sie seien damit befasst, eine mögliche „Gefährlichkeit“ des Gegenstandes auszuschließen. Um was es sich genau handelte, war zunächst unklar.

Die Bahn twitterte, dass es einen Polizeieinsatz im Bereich des Kölner Hauptbahnhofs gebe. „Streckenabschnitt gesperrt. Züge warten an geeigneten Bahnhöfen“, hieß es in dem Tweet. Verspätungen und Teilausfälle seien möglich.

