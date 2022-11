Polizei-Großeinsätze an Realschule und Berufskolleg in Siegburg

Von: Benjamin Stroka

Teilen

An einer Realschule und einem Berufskolleg in Siegburg wurden Gefahrenlagen gemeldet. Die Polizei ist an beiden Orten im Großeinsatz.

Siegburg – In Siegburg bei Bonn gibt es am heutigen Mittwoch (9. November) zwei Großeinsätze der Polizei an Schulen. Zunächst wurde an einer Realschule Amokalarm ausgelöst. Zeugen hatten dort angeblich eine verdächtige Person mit einer Waffe gesehen. Am Mittag wurde dann unter einem Fahrzeug an einem Berufskolleg in Siegburg ein verdächtiger Gegenstand entdeckt. Beide Schulen wurden geräumt.

Am Vormittag kam es zu einem großen Polizeieinsatz an der Alexander-von-Humboldt-Realschule in Siegburg. © Henning Kaiser/dpa

Amokalarm an Realschule in Siegburg: Polizei überprüft Verdächtige

Am Vormittag wurden die Einsatzkräfte zunächst zur Alexander-von-Humboldt-Realschule in Siegburg gerufen. Dort soll laut Zeugenberichten eine unbekannte vermummte Person mit einer Waffe auf dem Schulgelände gesehen worden sein. Eine Zeugin berichtete laut dpa-Angaben, dass der Verdächtige in die Luft geschossen habe.

Andere Zeugen hatten Knallgeräusche gehört. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus, darunter auch Spezialkräfte aus Düsseldorf und Köln. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Das Schulgebäude wurde von Spezialkräften durchsucht, die aber weder verdächtige Personen noch verdächtige Gegenstände finden konnten. Die Schülerinnen und Schüler hatten sich zu der Zeit mit den Lehrkräften in den Klassenzimmern eingeschlossen.

Außerhalb des Schulgeländes läuft die Fahndung am frühen Nachmittag weiterhin. „Es wurden mehrere Personen angetroffen, auf die die Täterbeschreibung passt. Sie werden zurzeit von uns überprüft“, sagte ein Polizeisprecher der dpa. „Von einer Festnahme kann man noch nicht sprechen.“ Zuvor hatte der General-Anzeiger vermeldet, dass eine jugendliche Person festgenommen worden sei. Das bestätigte die Polizei bislang nicht. Die Schüler und Lehrer konnten mittlerweile aus dem Schulgebäude geleitet werden.

Weitere Informationen folgen.