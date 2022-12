Polizei: Geiselnahme in Dresdner Einkaufszentrum

Die Polizei hat die Altmarktgalerie in Dresden nach einer Geiselnahme abgesperrt. © Jörg Schurig/dpa-Zentralbild/dpa

Die Lage im Zentrum von Dresden ist unübersichtlich. Es gibt Evakuierungen. Besucher werden gebeten, die Innenstadt zu meiden.

Dresden - Die Geiselnahme in Dresden spielt sich in einem Einkaufszentrum ab. Sie finde in der Altmarkt-Galerie statt und laufe aktuell noch, sagte ein Sprecher am Samstagvormittag. Details - etwa wie viele Menschen betroffen sind - könnten derzeit wegen der unübersichtlichen Lage noch nicht genannt werden.

In diesem Zusammenhang würden derzeit das Einkaufszentrum und angrenzende Bereiche evakuiert. Auch der Striezelmarkt bleibe geschlossen.

Die Polizei bittet wegen der Geiselnahme, die Dresdner Innenstadt zu meiden. Der Bereich rund um die Altmarkt-Galerie sei abgesperrt. dpa