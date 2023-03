Philippinen: Mindestens zwölf Tote bei Feuer auf Passagierfähre

Bei einem Feuer auf einer Passagierfähre sind in den Philippinen mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Die Brandursache ist noch unklar.

Manila – Bei einem Feuer auf einer Passagierfähre sind in der Nacht zum Donnerstag (30. März) im Süden der Philippinen mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Unter den Toten seien drei Kinder, auch ein sechs Monate altes Baby, erklärte der Gouverneur der Provinz Basilan Jim Salliman am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP.

195 Passagierinnen und Passagiere und 35 Crewmitglieder sind laut Küstenwache und Katastrophenschutz lebend von der „MV Lady Mary Joy 3“ gerettet worden. Insgesamt wurden 14 Menschen verletzt, sieben weitere wurden zunächst vermisst. Die Zahl der Vermissten könnte aber noch weiter ansteigen, da sich möglicherweise nicht registrierte Personen an Bord befanden.

Passagiere ruhen sich nach der Rettung von der brennenden Fähre aus. © Uncredited/dpa

Mindestens zwölf Tote: Ursache für das Feuer auf der Passagierfähre in den Philippinen noch unklar

Die Fähre habe in der Nähe von Baluk-Baluk-Island rund 880 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila gegen 23 Uhr Ortszeit Feuer gefangen. Zu diesem Zeitpunkt hätten die meisten Passagierinnen und Passagiere bereits geschlafen, wie Rejard Marpe von der örtlichen Küstenwache mitteilte. An Bord hätten sich daraufhin dramatische Szenen abgespielt. Laut Nixon Alonzo, Chef des Katastrophenschutzes der Region, seien einige Passagierinnen und Passagiere in Panik ins Meer gesprungen, um den Flammen zu entgehen.

Unglück mit Feuer auf der Passagierfähre mit mindestens zwölf Toten in Philippinen kein Einzelfall

„Einige der Toten wurden auf dem Schiff gefunden, andere seien ertrunken“, sagte Alonzo. Die Ursache für den Brand blieb zunächst unklar. Allerdings haben laut der Deutschen Presse-Agentur einige Überlebende berichtet, dass das Feuer von Kabinen mit Klimaanlage ausgegangen sei.

Reisen auf dem Wasser gehört auf den Philippinen, die sich aus mehr als 7000 Inseln zusammensetzen, zum Alltag. Wegen unzureichender Sicherheitsstandards und Überbelegung kommt es dort häufig zu Unfällen. Vor kurzem sank dort der Öltanker „MT Princess Empire“, seitdem breitet sich ein Ölteppich vor den Philippinen aus. (Niklas Müller)