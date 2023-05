Fünf geniale Ausflugsziele in NRW an Pfingsten

Teilen

Im Nordosten NRWs liegt der Teutoburger Wald. Besonders sehenswert sind hier die Externsteine. (Archivbild) © Sabine Gudath/Imago

An Pfingsten gibt es wieder ein langes Wochenende. Die freien Tage eignen sich perfekt dafür, eines der vielen Ausflugsziele in NRW zu erkunden.

Mehr zum Thema XL-Wochenende an Pfingsten: Wunderbare Ausflugsziele in NRW

Köln – Mit den Feiertagen Pfingstsonntag (28. Mai) und Pfingstmontag (29. Mai) steht in Nordrhein-Westfalen sowie im Rest von Deutschland ein langes Wochenende vor der Tür. Viele Menschen nutzen die freien Tage für einen Ausflug in die Umgebung. Tatsächlich hat NRW viele interessante Orte für einen Tagestrip zu bieten. Manche von ihnen lassen sich auch bequem mit dem Deutschlandticket erreichen.

Egal ob Naturfreund oder Adrenalinjunkie – 24RHEIN zeigt fünf spannende Ausflugsziele in NRW an Pfingsten, die allen gefallen.