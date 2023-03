„Persönliche Hölle“: Frau spielt Gitarre und singt in vollem Aufzug - „könnte das nicht ertragen“

Spontane Musikauftritte können ihre Zuhörer wahrlich faszinieren. Dass es nicht immer so laufen muss, beweist eine Musikerin aus Ottawa.

Ottawa – Die Folk-Musik Sängerin Jessica Pearson ist kein unbeschriebenes Blatt. Bereits mit einem spontanen Auftritt ihrer Band in einem Flugzeug von Icelandair ist die Künstlerin aus dem kanadischen Ottawa auf Social Media viral gegangen. Nun schafft sie es erneut ins Rampenlicht. Sie hat ein Video gepostet, in dem sie einen spontanen Auftritt in einem voll besetzten Fahrstuhl gibt. Doch wie auch an Bord des Flugzeuges, scheinen davon längst nicht alle begeistert zu sein.

Musikerin singt „Country Roads“ im Fahrstuhl – und nervt die Insassen

Zu einem spontanen Auftritt gehört wohl einiges an Mut dazu. Man könnte Pearson wohl unterstellen, dass sie davon genug haben könnte. Immerhin sucht sie sich für ihre Auftritte Orte, an denen ihre Zuhörerinnen und Zuhörer nicht das Weite suchen können, sondern mehr oder wenige gezwungen sind, Teil des Konzerts zu sein. So auch im Fahrstuhl.

Die Sängerin Jessica Pearson gibt ein Spontankonzert im Fahrstuhl © Jessica Pearson / jessicapearsoneastwind / TikTok

Wie bereits bei ihrem Flugzeug-Auftritt singt sie auch im Fahrstuhl den Song „Country Roads“. Doch während im Flugzeug zu erkennen war, dass sie durchaus auch Sympathisanten für ihren Auftritt gewonnen hat, scheinen das Publikum im Fahrstuhl weniger begeistert zu sein.

„Keiner Person hat das gefallen“: Musikerin erntet Kritik für Spontanauftritt

Im TikTok-Video zu sehen sind genervte Blicke der Insassen, einige schauen auf den Boden, andere schauen weg. Doch niemand schaut so wirklich hin. Es wirkt beinahe so, als wäre die Menschen eher peinlich berührt als fasziniert von dem Auftritt. Das Netz sieht das ähnlich. Denn viel Zuspruch bekommt die Künstlerin auch dort nicht für ihren Auftritt.

Ein User schreibt: „Keiner einzigen Person in diesem Aufzug hat das gefallen“. Ein anderer kommentiert: „So stelle ich mir meine persönliche Hölle vor - gefangen in einer Peinlichkeit, aus der keiner entkommt. Schrecklich.“ Auch ein anderer User ist der Meinung: „Es gibt nur eine Sache, die schlimmer ist, als in einem Aufzug stecken zu bleiben: und das ist das hier.“

Mehr als zwei Millionen Menschen sehen Spontanauftritt im Fahrstuhl

Ein Nutzer kommentiert: „Ich könnte das nicht ertragen“, auch ein anderer denkt: „Ich wäre nach fünf Sekunden herausgeklettert“. Ein anderer schreibt: „Mein Gott, ist das unangenehm“. Doch auch, wenn sie viel Kritik erntet, haben ihre Spontanauftritte wohl einen außerordentlich großen PR-Effekt.

Denn das Video aus dem Fahrstuhl haben bereits mehr als 2 Millionen Menschen aufgerufen, ähnlich viele wie bei dem Flugzeug-Auftritt. Zum Vergleich: In der Regel sehen ihre Videos 1000 bis 50.000 Menschen. Ein Nutzer kommentiert: „Ja, der Auftritt ist fraglich, aber schlechte Aufmerksamkeit ist manchmal besser als gar keine. Viele kennen ihren Namen nun“.

