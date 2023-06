„Friends“-Darsteller Paxton Whitehead ist tot – Sohn teilt die traurige Nachricht

Von: Moritz Bletzinger

Teilen

Schauspieler Paxton Whitehead verstarb im Alter von 85 Jahren. © Imago/Aubrey Reuben / Avalon

Paxton Whitehead ist tot. Der Schauspieler verstarb im Alter von 85 Jahren, teilte sein Sohn mit. Zahlreiche US-Stars nehmen Abschied.

München/Arlington – Der britische Schauspieler Paxton Whitehead ist tot. Er wurde 85 Jahre alt. Sein Sohn Charles teilt dem Hollywood Reporter die traurige Nachricht am Montag (20. Juni) mit. Sein Vater verstarb am 16. Juni in einem Krankenhaus in Arlington im US-Bundesstaat Virginia.

Paxton Whitehead ist bekannt für seine Rollen in mehreren erfolgreichen US-Serien. Er spielte den Chef von Rachel Green im Serien-Hit „Friends“ und trat unter anderem auch in „Das A-Team“, „Mord ist ihr Hobby“, „Law and Order“, „Frasier“ und „Verrückt nach dir“ auf. Dazu kommen zahlreiche Rollen in diversen Sitcoms der 90er-Jahre. Außerdem war Whitehead auch am Broadway sehr erfolgreich.

In den sozialen Netzwerken reagieren etliche Schauspielkollegen bestürzt. „Es bricht mir das Herz, zu hören, dass mein lieber Freund und Mentor Paxton Whitehead verstorben ist“, schreibt etwa Jim Piddock.

„Ich habe ihn so sehr geliebt. Mein Herz ist gebrochen“, schreibt Dana Ivey: „Ich habe gehört, dass mein geliebter Freund Paxton Whitehead am Freitag, den 16. gestorben ist. Wir haben zuerst 1964 bei ‚My Fair Lady“ zusammengearbeitet, und das letzte Mal 2010 bei ‚Importance of beeing Earnest‘ – Freunde über 59 Jahre.“

Zur genauen Todesursache von Paxton Whitehead machte sein Sohn keine Angaben. Der Schauspieler wurde am 17. Oktober 1937 im englischen Kent geboren und begann seine Karriere als Wanderschauspieler. 1961 wagte er den Sprung in die USA und startete am Broadway durch. Er hinterlässt einen Sohn und eine Tochter.