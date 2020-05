Verharmlosung einer Vergewaltigung? Streit um „Donaulied“ - auch ein Star singt den Bierzelt-Hit

Eine Passauer Studentin sorgt mit einer Petition zum Donaulied für Aufsehen - und hat eine Diskussion um Bierzelt-Sexismus angestoßen. Selbst ein Star singt das Lied.

Passau - Eine Studentin aus der Dreiflüssestadt Passau sorgt aktuell mit einer Petition für Aufsehen und hat eine Diskussion um Sexismus in Bierzelten angestoßen.

Hit in Bierzelten: Auch Mickie Krause singt Donaulied - Song steht in der Kritik

Das Donaulied beschreibt die Vergewaltigung eines am Ufer schlafenden Mädchens. Es wird in Bierzelten und auch von Ballermann-Star Mickie Krause gesungen.

Mit der Petition will die Studentin erreichen, dass Menschen sich mit dem Text befassen - und das Lied nicht mehr singen, wie sie erklärte, denn es gehe um die Verharmlosung einer Vergewaltigung.

Passauer Studentin startet „Aktion gegen Bierzelt-Sexismus“

Die Passauer Studentin hat außerdem die „Aktion gegen Bierzelt-Sexismus“ ins Leben gerufen. Für ihr Engagement erntet sie Zuspruch, aber auch Spott. 817 Personen hatten die Petition bis zum Freitag (29. Mai, 8.31 Uhr) unterstützt.

Donaulied in der Kritik: Grünen-Landtagsabgeordneter ärgert sich über CSU-Politiker

Den Grünen-Landtagsabgeordneten Toni Schuberl ärgert besonders ein Kommentar des stellvertretenden Passauer Landrates Hans Koller (CSU) zu dem Lied. Der CSU-Politiker hatte in einer Facebook-Unterhaltung eine spöttische Aussage gegen die Aktion als „sehr gut“ bewertet.

Stellvertretender Passauer Landrat erklärt seine Sicht zum Donaulied

Daraufhin fragte Schuberl den stellvertretenden Landrat in einem offenen Brief: „Darf ich das so werten, dass Du die Verherrlichung und das Besingen einer Vergewaltigung gutheißt?“

Doch Koller stellte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag klar: „Mir gefällt das Lied auch nicht.“ Es sei eben ein „uraltes, primitives Sauflied“. Er findet, dass es angesichts der Corona-Krise jedoch wichtigere Themen als das Donaulied gebe. Das habe er mit seinem Kommentar zum Ausdruck bringen wollen.

Kritik am „Donaulied“: Das ist der Songtext

„Einst ging ich am Strande der Donau entlang

Ohohoh, olalala

Ein schlafendes Mädel am Ufer ich fand

Ohohoh, olalala

Ein schlafendes Mädel am Ufer ich fand

Ein schlafendes Mädel am Ufer ich fand

Everybody, come on, sing along

Hey, kann mal man nicht bei

Sie hatte die Beine weit von sich gestreckt

Ohohoh, olalala

Ihr schneeweißer Busen war halb nur bedeckt

Ohohoh, olalala

Ihr schneeweißer Busen war halb nur bedeckt

Ihr schneeweißer Busen war halb nur bedeckt

Nanana, nananana, nanana, nananana

Nanana, nananana, nanananana (Let's go)

Nanana, nananana, nanana, nananana

Nanana, nananana, nanananana

Da wachte sie und sie sagte: "Komm her"

Ohohoh, olalala

Wir hörten das Rauschen der Donau nicht mehr

Ohohoh, olalala

Wir hörten das Rauschen der Donau nicht mehr

Wir hörten das Rauschen der Donau nicht mehr

Ich schamloser Jüngling, das kann doch nicht sein

Ohohoh, olalala Ich mach' dich zur Mutter und lass' dich allein

Ohohoh, olalala

Ich mach' dich zur Mutter und lass' dich allein

Ich mach' dich zur Mutter und lass' dich allein

Nanana, nananana, nanana, nananana

Nanana, nananana, nanananana (Hey)

Nanana, nananana, nanana, nananana

Nanana, nananana, nanananana (Eins, zwei, vier vor drei)

Und die Moral von der Geschicht'

Ohohoh, olalala

Männer sind Schweine, vertrau ihnen nicht

Ohohoh, olalala

Männer sind Schweine, vertrau ihnen nicht

Männer sind Schweine, vertrau ihnen nicht

Und jetzt alle Nanana, nananana, nanana, nananana

Nanana, nananana, nanananana (Hey)

Nanana, nananana, nanana, nananana

Nanana, nananana, nanananana (Hey)

Nanana, nananana, nanana, nananana

Nanana, nananana, nanananana (Let's go)

Nanana, nananana, nanana, nananana

Nanana, nananana, nanananana (Nanana)“

