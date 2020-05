Pakistan: Airbus A320 stürzt in Wohngebiet ab - zwei Menschen überleben, erste Hinweise auf Hintergründe

Schrecklicher Flugzeugabsturz in Pakistan: Ein Passagierflugzeug ist in ein Wohngebiet abgestürzt.

Ein Passagierflugzeug ist in Pakistan abgestürzt.

abgestürzt. Das Flugzeugunglück ereignete sich am Freitag (22. Mai) in der Nähe der Stadt Karatschi.

99 Passagiere und acht Crew-Mitglieder sollen an Bord des Linienfluges gewesen sein. Sie alle sollen noch am Unfallort gestorben sein.

Update vom 22. Mai 2020, 15.59 Uhr: Nach dem Flugzeugabsturz in Pakistan sind fast ein Dutzend Leichen von der Absturzstelle geborgen worden.

Entgegen früherer Berichte, in dem die Rede von 107 Toten war, liegen nun neuere Erkenntnisse der Deutschen Presseagentur vor. Demnach haben zwei Menschen den Flugzeugabsturz in der Millionenmetropole Karatschi überlebt. Das sagte ein Sprecher der Luftfahrtbehörde am Freitag.

Einer der Überlebenden, der Chef einer Bank, sei in einem stabilen Zustand, sagte der Chefminister der südlichen Provinz Sindh, Murad Ali Shah, der den Mann in einem Krankenhaus traf. Es könne noch weitere Überlebende geben, sagte ein Sprecher der Airline.

Kurz vor dem Absturz habe der Pilot laut Airline dem Tower technische Probleme der Maschine berichtet. Funksprüche deuteten auf ein Versagen eines Triebwerks der Maschine hin. Augenzeugen berichteten lokalen Fernsehsendern, dass sie das Flugzeug um den Flughafen kreisen sahen, bevor es in dem Wohngebiet abstürzte.

Pakistan: Airbus A320 stürzt in Wohngebiet ab - alle 107 Insassen sollen ums Leben gekommen sein

Update vom 22. Mai 2020, 15.20 Uhr: Bei einem Absturz eines Flugzeugs im Süden Pakistans sind, wie der Bürgermeister von Karatschi, mitteilte, alle 107 Insassen - darunter 99 Passagiere, acht Crew-Mitglieder - noch an der Unglücksstelle gestorben. Dies berichtet unter anderem der „Tagesspiegel“ zunächst.

Der Airbus stürzte in Wohnhäuser in der Nähe des Flughafens. Einige Häuser seien dem Bericht zufolge beschädigt worden, mindestens 15 Menschen, die in den Häusern verwundet wurden, seien in das Jinnah-Krankenhaus von Karatschi gebracht worden. Dort sei der Notstand ausgerufen worden, wie ein Arzt sagte. Auch die Armee befinde sich mittlerweile vor Ort, um die zivilen Behörden zu unterstützen.

Erstmeldung vom 22. Mai 2020: Pakistan: Airbus A320 stürzt in Wohngebiet ab - 99 Passagiere an Bord

Islamabad - Ein Passagierflugzeug ist im Süden Pakistans abgestürzt. Der Airbus A320 mit rund 107 Menschen an Bord sei der Nähe der Stadt Karatschi in einem Wohngebiet abgestürzt, teilte die Luftfahrtbehörde des Landes am Freitag mit.

Pakistan: Airbus A320 stürzt in Wohngebiet ab - 99 Passagiere an Bord

Die Maschine der Pakistan International Airlines (PIA) war in Lahore gestartet und sollte auf dem Flughafen Karachi landen. Dann stürzte der Airbus in Wohnhäuser in der Nähe des Flughafens. Der Airbus A320 hat sich gerade im Landeanflug auf den Flughafen befunden. In den sozialen Netzwerken verbreiten sich Videos vom Absturz. Rauchwolken sind zu sehen.

Über die Zahl der Opfer gibt es zunächst keine offiziellen Angaben. Polizei und Militär sperren das Gebiet rund um den Absturzort ab. Rauchwolken und Trümmer von zerstörten Häusern sind auf anderen Videos zu sehen. Einsatzkräfte versuchen die brennenden Häuser zu löschen. Rettungskräfte sind im Einsatz um Verletzte aus den Trümmern zu bergen.

Drama in Pakistan: Flugzeugabsturz zum Ende des Ramadan

Wegen der Corona-Pandemie war der Flugbetrieb in Pakistan erst vor wenigen Tagen wieder aufgenommen worden. Wegen des bevorstehenden Festes Eid al-Fitr zum Ende des Ramadan reisen derzeit viele Menschen in dem Land in ihre Heimatorte.

