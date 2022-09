Holzgeländer eines Balkons gibt nach: Fünf Menschen schwer verletzt - Ursache noch unklar

Von: Kathrin Reikowski

Fürstenau (Osnabrück): Ein Balkon im niedersächsischen Fürstenau reißt am Sonntag fünf Menschen in die Tiefe. © Nord-West-Media TV/NWM-TV/dpa

Fünf Schwerverletzte in Niedersachsen: Ein hölzernes Balkongeländer ließ nach. Die Ursache ist noch unklar.

Fürstenau (Niedersachsen) - Tragischer Unfall in Niedersachsen: Am Sonntag ließ das hölzerne Geländer eines Balkons in Fürstenau bei Osnabrück nach: Dabei stürzten fünf Menschen in die Tiefe. Sie seien alle schwer verletzt.

Genaueres zur Ursache ist laut Polizei noch unklar. „Die Verletzten sind in verschiedene Krankenhäuser gekommen, einer von ihnen mit dem Hubschrauber“, teilte die Polizeidirektion Osnabrück am frühen Sonntagabend lediglich mit.

Feuerwehr und Polizei bergen von Trümmerteilen getroffene und verschüttete Menschen

Zudem war in einer ersten Polizeimeldung davon die Rede, dass es sich bei dem betroffenen Haus um ein Einfamilienhaus gehandelt habe. Polizei und Feuerwehr waren Bildern vom Unfallort mit einem Großaufgebot vor Ort.

Ob bei dem Unglück auch der ganze Balkon in die Tiefe gerissen wurde, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Weitere Informationen zu dem Fall werden den Angaben zufolge erst am Montag veröffentlicht.



Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version des Artikels hatten wir geschrieben, dass der Balkon abgebrochen war und fünf Menschen in die Tiefe gerissen und dabei zum Teil verschüttet hatte. Nach neuen Informationen der Polizei stellte sich das als falsch heraus. (dpa/kat)