Atombomben-Jahrestag: Japaner sauer über „Barbenheimer“-Memes

Von: Robin Dittrich

Die Filme „Barbie“ und „Oppenheimer“ kamen in vielen Ländern zeitgleich ins Kino. Die daraus entstandenen Memes gefallen nicht jedem.

München – Am 6. und 9. August fielen im Jahr 1945 Atombomben auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki. Witze darüber werden in Japan nicht gern gesehen. Deshalb reagierten viele Japaner wütend auf die sogenannten „Barbenheimer“-Memes.

Während Atombomben-Jahrestag: Aufschrei über „Barbenheimer“-Memes in Japan

„Barbenheimer“-Memes setzen sich aus den Filmen „Barbie“ und „Oppenheimer“ zusammen. In den USA, Deutschland und anderen Ländern sind Witze zu den höchst unterschiedlichen Filmen überaus beliebt. In den sozialen Medien sind Bilder zu sehen, auf denen Barbie beispielsweise auf ihre Barbie-World blickt und im Hintergrund ein riesiger Atompilz zu sehen ist – ein Sinnbild für den Bau der Atombombe, an dem der Wissenschaftler Robert Oppenheimer maßgeblich mitgewirkt hat. Bilder dieser Art werden unter dem Hashtag „Barbenheimer“ gepostet.

Während Bilder dieser Art vielerorts als gelungener Witz angesehen werden, ist der Aufschrei in Japan groß. Junge japanische Aktivisten fordern in einer Petition die Vertreiber der Filme zum Handeln auf. „Verharmlosen Sie bitte nicht den Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki und das Leid der Opfer und Überlebenden“, schreiben sie auf der Kampagnenwebseite change.org. Sauer stieß ihnen auf, dass der offizielle Account zum Barbie-Film die Bilder kommentierte und sich ebenfalls einen Spaß daraus machte.

Japanischer Twitter-Account zum Barbie-Film entschuldigt sich

„Wie könnt ihr es wagen, euch als offizieller Account über diese nicht akzeptablen Memes lustig zu machen? Ihr solltet den Friedenspark in Hiroshima besuchen und lernen, was dort wirklich passiert ist. Es war eines der schlimmsten Kriegsverbrechen der Menschheitsgeschichte“, kommentierte ein aufgebrachter Nutzer auf Twitter. Nach der Welle an Gegenwind reagierte der offizielle Barbie-Film Twitter-Account, indem alle Kommentare zu den erstellten Memes gelöscht wurden.

Zusätzlich wurde über den japanischen Account zum Barbie-Film eine Entschuldigung veröffentlicht. „Wir nehmen die Situation sehr ernst. Wir entschuldigen uns bei denjenigen, die durch diese rücksichtslose Aktion beleidigt wurden.“ Barbie startet in Japan erst am 11. August. Ob Oppenheimer dort überhaupt gezeigt wird, ist noch offen. In der japanischen Stadt Hiroshima versammelten sich am 78. Jahrestag des Atombombenabwurfs auf ihre Stadt zehntausende Menschen. Am 6. August 1945 wurde die Atombombe „Little Boy“ über Hiroshima abgeworfen, 140.000 Menschen sollen damals gestorben sein. (rd mit dpa)