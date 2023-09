Opferzahl bei Brandkatastrophe in Wohnhaus steigt auf 56

Rettungskräfte tragen eine Person aus dem brennenden Gebäude in Hanoi. © Pham Trung Kien/VNA/AP/dpa

Am späten Abend brennt ein Wohnhaus in Hanoi plötzlich lichterloh - als die meisten Bewohner schon schlafen. Die Bilanz ist schrecklich.

Hanoi - Bei dem verheerenden Feuer in einem Wohnhaus in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi ist die Zahl der Toten bis zum Mittwochabend (Ortszeit) auf 56 gestiegen. Dies teilte die örtliche Polizei mit.

Mindestens 37 weitere Bewohner seien bei dem Brand am späten Dienstagabend verletzt worden. Die Sicherheitskräfte haben Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet. Der Besitzer des Hauses wurde nach Behördenangaben festgenommen.

Medienberichten zufolge lebten etwa 150 Menschen in 45 Mini-Appartements in dem Gebäude im Stadtteil Thanh Xuan. Als das Feuer am späten Dienstagabend ausbrach, schliefen die meisten schon. Ersten Untersuchungen zufolge soll der Brand vom ersten Stock ausgegangen sein, wo sich ein Parkplatz für Motorroller befand.

Die Flammen griffen nach Behördenangaben schnell auf die oberen Stockwerke über. Einige Bewohner seien in Panik vom Dach aus auf angrenzende Gebäude gesprungen, um sich vor den Flammen zu retten, andere hätten sich aus niedrigeren Stockwerken abgeseilt, hieß es.

Verkohlte Wände, verbrannte Motorroller

Etwa 15 Löschfahrzeuge und mehr als 100 Feuerwehrleute brachten den Brand schließlich unter Kontrolle. Auf im Internet verbreiteten Fotos sind völlig verkohlte Wände im Inneren und Reste von zahlreichen verbrannten Motorrollern zu sehen.

Dutzende Menschen seien in dem brennenden Haus gefangen gewesen, da es nur einen einzigen Notausgang gegeben habe, hieß es weiter. Ministerpräsident Pham Minh Chinh, der sich vor Ort ein Bild von der Katastrophe machte, erklärte, die Behörden müssten aus dieser Tragödie lernen. „Ein solches Gebäude muss Ausgänge haben“, sagte er. Es sei unmöglich, so viele Stockwerke und mehr als 40 Wohnungen ohne genügend Notausgänge zu bauen.

Rauch steigt aus einem brennenden Gebäude in Hanoi. © Nhan Huu Sang/VNA/AP/dpa

In Vietnam kommt es häufig zu Bränden mit vielen Opfern. Grund sind mangelnde Brandschutzvorschriften. Im vergangenen Jahr kamen bei einem Feuer in einer Karaokebar im Süden des Landes mehr als 20 Menschen ums Leben. 2018 starben bei einem Brand in einem Hochhaus in Ho-Chi-Minh-Stadt mehr als ein Dutzend Menschen. dpa