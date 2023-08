Rätselhafter Fund vor der Küste: Wissenschaftler entdecken tausende Oktopusse

Von: Sandra Sporer

Oktopusse sammeln sich in großer Zahl vor der kalifornischen Küste. Wissenschaftler haben nun den Grund dafür herausgefunden.

Monterey – Das Phänomen wurde 2018 erstmals von Forschern beobachtet und erregte schon damals viel Aufmerksamkeit. Warum sich die Oktopusse damals wie heute immer wieder am selben Ort vor der kalifornischen Küste zusammenrotten, war 2018 zunächst nicht klar. Seitdem wurde der „Oktopus-Garten“, wie das Gebiet genannt wird, von Forschern eingehend beobachtet und das Verhalten der Oktopusse gründlich erforscht. Ebenfalls in der Monterey Bay filmten Forscher eine mystische „See-Kreatur“.

Ihre Ergebnisse stellten die Forscher des Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) nun in einer Studie vor, die in der Fachzeitschrift Science Advances veröffentlicht wurde. Die Studie entstand in Kooperation mit dem NOAA Monterey Bay National Marine Sanctuary, den Moss Landing Marine Laboratories, der University of Alaska Fairbanks, der University of New Hampshire sowie dem Field Museum.

Forscher haben herausgefunden, warum sich tausende Oktopusse vor der Küste Kaliforniens tummeln

Die Studie bestätigte, dass Tiefsee-Oktopusse zum Oktopus-Garten wandern, um sich dort zu paaren und zu nisten, heißt es in einer Pressemeldung des MBARI. Damit sei der Oktopus-Garten eine der wenigen bekannten Kinderstuben für Tiefseekraken.

Dass die Oktopusse das Gebiet 3.200 Meter vor der kalifornischen Küste dafür aufsuchen, hängt mit den dort entdeckten hydrothermalen Quellen zusammen. Durch diese schlüpfen die Eier der Meerestiere früher. Das verringert das Risiko, dass die Embryos zur Beute von Raubtieren werden, glauben die Forscher.

Klimawandel gefährdet die Oktopusse und andere Tiefsee-Ökosysteme

Aber wie auch viele andere Meereslebensräume, wird auch die Tiefsee und somit auch der Oktopus-Garten durch den Klimawandel sowie die zunehmende Plastikflut im Meer bedroht. Die negativen Umwelteinflüsse werden im Wasser bis auf den Meeresboden übertragen, erklärt das GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel in einer Pressemitteilung zu ozeanbasierten Ansätzen zur Bekämpung des Klimawandels.

Es sei jedoch äußerst wichtig diese empfindlichen Ökosysteme zu schützen, da sie unter anderem eine entscheidende Rolle im Kohlenstoffkreislauf einnehmen. Auch der MBARI-Forscher Jim Barry unterstreicht deshalb: „Wichtige biologische Hotspots wie diese Tiefsee-Brutstätte müssen geschützt werden“ (sp)