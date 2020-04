Corona-Krise: Oktoberfest-Aus beschlossene Sache? OB Reiter und Söder geben Erklärung zur Wiesn ab

Wird das Oktoberfest abgesagt? Das Thema bewegt die Münchner seit Beginn der Corona-Krise. OB Reiter und Söder informieren nun in einer gemeinsamen Pressekonferenz zur Wiesn.

Seit der Corona-Krise in München* laufen die Spekulationen um eine mögliche Oktoberfest-Absage .

. Bereits am Montagabend (20. April) verdichteten sich die Hinweise auf das Aus.

Ministerpräsident Markus Söder und Münchens OB Dieter Reiter informieren am Dienstag (21. April) in einer gemeinsamen Pressekonferenz.

und Münchens informieren am Dienstag (21. April) in einer gemeinsamen Pressekonferenz. Die offizielle Entscheidung mit Statement der Politiker lesen Sie hier im Ticker.

München - Spekulationen gab es bereits zuhauf: Wird die Wiesn aufgrund der Corona-Krise in diesem Jahr nicht stattfinden können? Zugegebenermaßen, aufgrund der aktuellen durch das Coronavirus* ausgelösten Situation standen die Zeichen schon seit einiger Zeit nicht gut.

Offiziell entschieden war bislang dennoch noch nichts - doch das könnte sich nun am Dienstag (21. April) ändern. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) haben angekündigt, auf einer offiziellen Pressekonferenz gemeinsam über ihre Beratungen zur Absage des Oktoberfests zu informieren. Angekündigt ist der Termin für 9 Uhr.

Oktoberfest 2020 wegen Corona-Krise in München abgesagt? Söder und Reiter informieren über Wiesn-Aus

Schon am Montagabend war die Tendenz jedoch klar: Wie die Bild berichtete, habe man aus internen Kreisen erfahren, dass das Aus für die Wiesn bereits feststehe. Das offizielle Statement von Söder und Reiter folgt allerdings erst noch.

Bereits mehrere Tage vorab drang nach außen, dass Söder und Reiter bei dem Thema auf einer Linie seien. Es habe ein intensiver Austausch stattgefunden. Bereits am vergangenen Sonntag hatte Münchens OB Reiter die Hoffnung auf eine Wiesn während der Corona-Krise in München gedämpft. „Es ist derzeit einfach schwer vorstellbar, weil wir ja nicht nur von deutschen oder Münchner Verhältnissen reden, sondern von weltweiten Verhältnissen. Und wer das Oktoberfest kennt, weiß, dass es das größte Volksfest der Welt ist. Und da kann jeder erstmal sagen, für wie wahrscheinlich er das hält“, äußerte er sich gegenüber dem BR.

Coronavirus in München: Söder spricht bei Regierungserklärung über Oktoberfest

Söder sprach außerdem bei seiner Regierungserklärung am Montag (20. April) kurz über das Oktoberfest. Er und Reiter seien „skeptisch“, ob „ein Fest in der Größe, mit der Internationalität und unter den Bedingungen überhaupt Sinn macht“, so der Ministerpräsident.

Volksfeste wie das Gäubodenvolksfest in Straubing im August ereilten bereits die Absage. Großveranstaltungen sind zunächst bis Ende August verboten. Das vom 19. September bis 4. Oktober geplante Oktoberfest fällt zwar nicht in diesen Zeitraum. Wie sich die Corona-Lage* bis dahin entwickelt, ist allerdings nicht abzusehen.

Video: Söder hat große Zweifel: Diesjähriges Oktoberfest stark gefährdet

nema

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.