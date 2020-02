Brand in Hochhaus in Offenbach – Feuerwehr im Einsatz

In einem Hochhaus in Offenbach bricht ein Brand aus. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Brand in Hochhaus in Offenbach ausgebrochen

im achten Stock Feuerwehr im Einsatz

Update vom Montag, 17.02.2020, 18.41 Uhr: Die Feuerwehr hat erste Informationen zu dem Brand in dem Hochhaus herausgegeben. Ein Sprecher der Feuerwehr Offenbach bestätigte auf Nachfrage den Einsatz in der Fritz-Remy-Straße. Das Feuer sei unter Kontrolle, die Einsatzkräfte jedoch weiterhin vor Ort im Einsatz, sagte er.

„Es ist ein größerer Einsatz“, sagte der Sprecher in Offenbach. Ob bei dem Brand in dem Hochhaus Personen verletzt wurden, ist noch nicht bekannt.

Brand in Hochhaus in Offenbach: Feuerwehr rückt aus

Erstmeldung vom Montag, 17.02.2020, 17.24 Uhr: Offenbach – In einem Hochhaus in Offenbach ist am Montagabend (17.02.2020) ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Wie ein Reporter vor Ort berichtet, brennt es im achten Stock eines Hochhauses in der Fritz-Remy-Straße mit starker, weithin sichtbarer Rauchentwicklung. Ausmaß und Ursache sind noch unbekannt, die Feuerwehr bekämpft den Brand.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

