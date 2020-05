Sie wollte einen unbekannten Mann treffen: Schülerin aus Wien vermisst - Anwalt äußert schrecklichen Verdacht 

Wo ist Ariadna aus Wien? Die Schülerin wird seit Mitte Mai vermisst - sie wollte einen unbekannten Mann treffen.

Die 19-jährige Ariadna aus Wien wird vermisst .

wird . Ihre Schwester wendet sich mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit.

Der Anwalt der Familie äußert währenddessen einen Verdacht.

Wien - Seit dem 11. Mai fehlt von Ariadna-Beatrice P. aus Wien jede Spur. Die Schülerin wollte an dem Abend nur kurz die Wohnung verlassen, um einen Freund zu treffen. Seit diesem Moment fehlt jede Spur von ihr.

Wien: Vermisste Schülerin - Schwester mit verzweifeltem Aufruf

Wie österreichische Medien berichten, soll die Schwester der nun Vermissten am nächsten Tag eine Vermisstenanzeige aufgegeben haben. Ihre Schwester Doina erklärt in Suchaufrufen auf Facebook, dass die Schülerin das Gymnasium in der Ettenreichgasse besuche.

Über die genauen Hintergründe von Ariadnas Verschwinden ist bislang nichts bekannt, doch die österreichische „Krone“ will wissen, dass die 19-Jährige gegen 21 Uhr die Wohnung verlassen habe, um ihren Freund zu treffen.

Wien/Österreich: Ariadna vermisst - Anwalt äußert furchtbaren Verdacht

Demnach soll es sich bei der Person jedoch um einen bislang nicht bekannten Mann handeln, den Ariadna zuvor nur einmal getroffen hatte. Im Gespräch mit dem Blatt befürchtet der Anwalt der Familie, Constantin-Adrian Nitu, ein Verbrechen. „Wir tappen im Dunkeln. Denn es gibt von Ariadna-Beatrice keine Spur, seit sie am Montagabend die Wohnung verließ“, erklärt Nitu.

Wie die Schwester der 19-Jährigen gegenüber der „Krone“ erklärt, habe die Vermisste keinerlei Gepäck bei sich: „Ariadna war nur leicht bekleidet weggegangen. Außer ihrem Handy und ihrem Fahrausweis nahm sie nichts mit.“ Dass sich die junge Frau etwas selbst antun könnte, wird ausgeschlossen.

Wien: Vermisste Schülern - Ermittlungen nun verstärkt

Wie der Anwalt gegenüber dem Blatt betont, habe die Tatsache, dass es einen unbekannten Mann im Leben der Schülerin gegeben habe, die Ermittlungen des Landeskriminalamts nun verstärkt.

