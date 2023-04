Wie und wann sind Supermärkte und Discounter an Ostern 2023 geöffnet?

Von: Marcel Guboff

Teilen

Wie haben die Supermärkte und Discounter in NRW über Ostern 2023 geöffnet? Können Kunden einkaufen? Die Details zu Öffnungszeiten.

Hamm - Alle Jahre wieder. Ein langes Wochenende mit Feiertagen rückt näher. Viele Familien wollen an einem Großteil der Oster-Tage groß auftischen. Was es für die Liebsten zum Essen gibt, steht meist früh fest. Aber: Irgendeine Kleinigkeit fehlt dann doch gerne mal. Also noch einmal auf in den Supermarkt oder Discounter. Doch wie lange haben Edeka, Rewe, Lidl, Aldi, Kaufland und Co. an Ostern geöffnet?

Offiziell sind nicht alle Tage offiziell ein Feiertag. Während zum Beispiel Karfreitag (7. April 2023) und Ostermontag (10. April 2023) bundesweite Feiertage sind, ist etwa der Ostersonntag lediglich in Brandenburg offiziell ein Feiertag. In anderen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen wird der 9. April 2023 demnach wie ein ganz normaler Sonntag behandelt.

Wann und wie sind Supermärkte und Discounter an Ostern 2023 geöffnet?

Was heißt das jetzt fürs Einkaufen im Supermarkt oder Discounter? Die kurze Zusammenfassung: An Feiertagen sowie Sonntagen sind die Läden – Shops in Bahnhöfen und Tankstellen bilden da eine Ausnahme – geschlossen. Nichts geht mehr für Kunden, sollte ganz spontan etwas für das Oster-Mahl fehlen.

Der Samstag zwischen Karfreitag und Ostersamstag ist ein ganz normaler Tag. Demnach gelten in aller Regel bei Aldi, Lidl, Kaufland, Edeka oder Rewe die regulären Öffnungszeiten.

Öffnungszeiten von Edeka, Rewe, Lidl, Aldi und Co. über Ostern 2023

Kann ich Ostern einkaufen? Karfreitag, 7. April 2023: bundesweiter Feiertag – Geschäfte bleiben geschlossen Karsamstag, 8. April 2023: „normaler“ Samstag, Discounter und Supermärkte sind zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet Ostersonntag, 9. April 2023: offiziell „normaler“ Sonntag (Feiertag nur in Brandenburg) – Geschäfte bleiben geschlossen Ostermontag, 10. April 2023: bundesweiter Feiertag – Geschäfte bleiben geschlossen

Andere Regelungen gelten dabei unter anderem für die Frage, ob wir an den Oster-Feiertagen frische Brötchen bekommen. Ob Bäcker öffnen dürfen, regelt in NRW das „Gesetz zur Regelung der Ladenöffnungszeiten“. Ob die Bäckerei, obwohl möglich, dennoch öffnet, bleibt natürlich ihr selbst überlassen.

Wenn Ostern 2023 vor der Tür steht, fragt man sich immer wieder: Welche Grüße und Wünsche schicke ich meinen Liebsten? Hier gibt es ein paar Sprüche für echte Osterhasen.