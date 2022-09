Öffentlichkeitsfahndung nach verschwundenem Baby in Leipzig

In Leipzig ist die Suche nach dem in einem Einkaufszentrum verschwundenen Baby ist am Freitag intensiv fortgesetzt worden. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein Säugling verschwindet in einem Leipziger Supermarkt. Der kleine Junge war beim Einkauf kurz einer Frau überlassen worden. Diese nimmt das Baby mit.

Leipzig - Die Suche nach dem in einem Leipziger Einkaufszentrum verschwundenen Baby ist am Freitag intensiv fortgesetzt worden. Es werde eine Öffentlichkeitsfahndung geben, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag auf Anfrage. Zudem suchen Polizeibeamte gemeinsam mit Beamten der Bundespolizei und mehreren Hunden nach dem Kind. Ob der kleine Junge in Gefahr sei, sei nicht einschätzbar.

Der etwa einen Monat alte Junge war nach Polizeiangaben am Donnerstagnachmittag beim Einkauf kurzzeitig von einem Sorgeberechtigten einer Frau überlassen worden. Diese sei dann mit dem Säugling verschwunden, sagte die Polizeisprecherin. Es werde aber nicht von einer Entführung gesprochen, weil es keine Forderung gebe. Es werde wegen des Entzugs eines Minderjährigen ermittelt.

Angaben zu der Frau, die mit dem Baby verschwunden ist, wurden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht. Auch nicht in welchem Verhältnis die Frau zu der Familie des Jungen steht. Familiäre Streitigkeiten oder Sorgerechtskonflikte hat es nach Polizeiangaben aber nicht gegeben.

Am Donnerstag hatten die Ermittler umgehend die Rettungsleitstelle, die Verkehrsbetriebe und Taxi-Unternehmen informiert. Auch Videoaufzeichnungen aus Straßenbahnen werden überprüft. dpa