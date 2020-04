Unterricht für alle Grundschüler in NRW ab dem 11. Mai: So sieht der Plan aus

Am 7. Mai kehren in NRW die Viertklässler in ihre Schulen zurück. Das stand bereits fest. Jetzt ist aber auch klar, wann die übrigen Klassen der Primarstufe wieder in den Unterricht einsteigen.

Nordrhein-Westfalens Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat eine Rückkehr von Viertklässlern in die Grundschulen frühestens ab dem 7. Mai angekündigt.

Der in Recklinghausen lebende Staatssekretär im Ministerium, Mathias Richter (FDP), hat jetzt weitere Details mitgeteilt.

Ab dem 11. Mai sollen alle Jahrgänge tagweise in die Grund- und Förderschulen gehen.

Wie geht es weiter mit den Schulöffnungen in Nordrhein-Westfalen? Diese Frage stellen sich aktuell nicht nur Schüler und Eltern, auch für die Lehrerinnen und Lehrer sind bislang noch viele Punkte offen.

Dass NRW vom Schulstart der Viertklässler am 4. Mai, so hatte es die Kultusministerkonferenz bundesweit empfohlen, keinen Gebrauch macht, hatte Ministerin Gebauer (FDP) bereits am Dienstag (28.4.) erklärt. Für die Viertklässler und diejenigen Schüler, die im kommenden Jahr einen Abschluss machen, soll es erst frühstens am Donnerstag, 7. Mai, weitergehen. Dagegen klagen jetzt zwei Schüler aus NRW*.

Recklinghausen: Staatssekretär schreibt an Grundschulen

Dadurch sollen Schulen weitere Zeit erhalten, um die Hygienemaßnahmen einhalten zu können. Das stellt sich an vielen Schulen als echte Mammutaufgabe heraus*. Der Recklinghäuser Mathias Richter (FDP), Staatssekretär im Ministerium für Schule und Bildung in NRW, hat den Schulen jetzt die weiteren Pläne vorgestellt. Das Schreiben liegt der Redaktion von 24VEST.de * vor.

Demnach soll am 7. und 8. Mai zunächst ausschließlich Unterricht für die vierten Klassen stattfinden. Erst am Montag danach, dem 11. Mai, sollen dann auch die Schüler der übrigen Grundschulklassen und der Primarstufe der Förderschulen folgen. "Ab dem 11. Mai 2020 sollen in einem tageweise rollierenden System die Kinder aller Jahrgangsstufen wieder in ihre Schulen gehen können", so Richter in der Mail an alle betroffenen Schulen.

NRW: Schulöffnung ab dem 7. Mai nach festem Plan

Dies sind einige der vom Ministerium in Düsseldorf beschlossenen Eckpunkte:

Beginn der Schulöffnung an Grundschulen am 7. Mai für alle vierten Klassen.

Ab dem 11. Mai wird ein Jahrgang pro Werktag in der Schule unterrichtet und betreut.

An einem Tag soll so viel Unterricht wie möglich stattfinden.

Eltern und Schüler sollen mit festen Plänen bis zu den Sommerferien informiert werden.

Die bisherige Notbetreuung soll weiter laufen.

Die Information soll auch an die Elternvertretungen weitergeleitet werden.

