Nach Unfall mit Mercedes: Transporter schleudert gegen Fußgänger

In Paderborn (NRW) krachten ein Mercedes und ein Transporter zusammen. Der VW Bulli schleuderte daraufhin gegen einen Passanten.

NRW – Auf dem Südring kam es am Dienstag zu einem spektakulären Unfall. An einer viel befahrenen Kreuzung beging ein Mercedes-Fahrer (23) einen folgenschweren Fehler. Er fuhr über eine rote Ampel und krachte in einen VW Bulli. Dieser schleuderte infolgedessen gegen einen wartenden Fußgänger. Die ganze Geschichte lesen Sie bei den Kollegen von owl24.de*.

*Owl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.