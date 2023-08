SOS aus Schrank: Frau (19) versteckt Ex-Freund (21) – Nebenbuhler alarmiert Pfälzer Polizei

Von: Peter Kiefer

Rheinland-Pfalz - Ein 21-Jähriger besucht seine Ex-Freundin (19) in Landau. Als ihr neuer Freund (19) auftaucht, versteckt er sich im Schrank. Lesen Sie, wie kurios es weitergeht:

Kuriose Situation aufgrund einer so nicht gewollten Dreiecksbeziehung am späten Samstagabend (5. August) in Landau (Rheinland-Pfalz). Ein 21-jähriger Mann ist spät abends bei seiner Ex-Freundin (19) in der Wohnung, als unerwartet deren neuer Freund (19) auftaucht. Ihr Ex versteckt sich im Schrank und alarmiert gegen 23 Uhr per Notruf die Polizei, weil er angeblich mit einem Baseballschläger bedroht wird.

SÜDWEST24 weiß, warum die Geschichte für den im Schrank versteckten Nebenbuhler (21) nicht gut ausgeht.

Denn als die Polizei vor Ort eintrifft, stellt sich das Ganze plötzlich unverhofft völlig anders dar – und der Anrufer rückt selbst ins Visier der Pfälzer Ordnungshüter. (pek)