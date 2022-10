Schusswaffenangriff in den USA: 15-Jähriger tötet fünf Menschen - jüngstes Opfer erst 16 Jahre alt

Von: Nadja Zinsmeister

Bei Schüssen in der US-Stadt Raleigh sind mehrere Menschen getötet worden. © Ethan Hyman/The News & Observer/AP/dpa

In den USA hat am Donnerstag ein 15-Jähriger fünf Menschen erschossen, zwei weitere wurden teils schwer verletzt. Das Motiv zur Tat ist noch unklar.

Raleigh - Im US-Bundesstaat North Carolina hat am Donnerstag ein fünfzehn Jahre alter Schütze fünf Menschen getötet und zwei weitere verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag noch am gleichen Abend (Ortszeit) mitteilte, eröffnete der Täter in einem Wohngebiet in der Stadt Raleigh, die Hauptstadt von North Carolina, das Feuer. Die Polizei fahndete daraufhin stundenlang nach dem Täter, bevor er in einem Haus festgenommen wurde.

Unter den Todesopfern des Angriffs befand sich ein Polizist außer Dienst, das jüngste Opfer war 16 Jahre alt. Bei dem Angriff in den USA wurden außerdem zwei weitere Menschen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Bei einem der Verletzten handelt es sich um einen Polizisten, der das Krankenhaus bereits verlassen konnte. Ein 59-jähriges Opfer schwebt laut Angaben der Polizei hingegen aktuell in Lebensgefahr.

Erst im Juli hat ein bewaffneter Zivilist in den USA einen Amokläufer erschossen, der zuvor drei Menschen getötet hat.

Schusswaffenangriff in North Carolina: 15-jähriger Täter ebenfalls in Lebensgefahr

Das Motiv des Schützen war bislang unklar. „Ein 15 Jahre alter weißer männlicher Verdächtiger wurde in Gewahrsam genommen und befindet sich in Lebensgefahr“, sagte die Polizeichefin der Stadt Raleigh, Estella Patterson, am Freitag vor Journalisten. Wie der Verdächtige verletzt wurde, sagte Patterson nicht.

„Wir müssen diese sinnlose Gewalt in den USA beenden, wir müssen uns mit der Waffengewalt auseinandersetzen“, forderte die Bürgermeisterin. North Carolinas demokratischer Gouverneur Roy Cooper sagte: „Heute Nacht hat der Terror unsere Türschwelle erreicht. Der Albtraum einer jeden Gemeinde ist in Raleigh eingetroffen.“ (nz/dpa/afp)

