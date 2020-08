Nordsee: Tödliche Gefahr lauert im Meer – Vier Tote an beliebtem Badestrand

Drama an der Nordseeküste: Für vier Urlauber endet die vermeintlich ungefährliche Abkühlung im Meer am Wochende tödlich – besonders in einem Ort gelten eindringliche Warnungen für Badegäste.

Den Haag – Bei den derzeitigen Spitzentemperaturen im Norden zieht es viele Urlauber an die Küste. 24hamburg.de berichtete bereits über die überfüllten Strände an Nord- und Ostsee.* Viele Ausflügler reisten am Wochenende um den 8. und 9. August auch an die niederländische Küste.

Die Rettungsbrigade Den Haag war im Dauereinsatz, weil sich viele Badegäste nicht an die vorgeschriebenen Schwimmverbote hielten und sich den Gefahren in der Nordsee* aussetzten. Somit spielten sich tragische Szenen ab: vier Männer kamen im Meer ums Leben., etwa 270 Menschen mussten aus dem Wasser gerettet werden.