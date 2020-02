Tragisches Unglück: Dachdecker stürzt von Häuserdach in den Tod 

In Nordhessen ist ein Dachdecker von einem Haus gestürzt. Der Mann kam dabei ums Leben.

Ein 50-jähriger Mann ist in Nordhessen gestorben.

gestorben. Er war von einem Wohnhaus-Dach gestürzt.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei Homberg.

Zu einem tragischen Unglück ist es am Mittwochmittag (12.02.2020) im Waberner Stadtteil Zennern im Schwalm-Eder-Kreis (Nordhessen) gekommen. Nach Angaben der Polizei ist dabei ein 50-jähriger Mann bei einem Sturz vom Dach eines Wohnhauses ums Leben gekommen.

Sturz vom Dach: Der 50-Jährige stammt aus Brandenburg

Der 50-Jährige aus Finsterwalde, das im südlichen Brandenburg liegt, war mit Arbeiten auf dem Dach beschäftigt, als er – so die ersten Ermittlungen – vermutlich ins Rutschen kam und etwa acht Meter in die Tiefe stürzte. Laut Polizei kümmerte sich der Mann gerade um eine Abdichtung am Schornstein des Hauses, als der Unfall geschah.

Derzeit ermittelt die Kriminalpolizei Homberg die genaue Ursache für den Sturz des Dachdeckers. Außerdem ist auch das Amt für Arbeitsschutz in die Ermittlungen involviert, teilt die Polizei mit.

Ein Mann hatte sich bei einem Sturz vom Dach verletzt - Er war vor Polizisten geflüchtet

Vor knapp einem Jahr kam es im Werra-Meißner Kreis in Nordhessen zu einem Sturz vom Dach. Dabei hatte sich ein Mann schwer verletzt. Er war vor Polizeibeamten geflüchtet - und dann vier Meter in die Tiefe gefallen.

Bei dem Mann handelte es sich um einen Vater einer fünfköpfigen Flüchtlingsfamilie. Sie wohnte in einer Gemeinschaftsunterkunft in Frieda und sollte nach Spanien ausgeflogen werden. Gegen 4 Uhr klopften die Polizisten an der Wohnungstür der Familie. Als die Beamten die Wohnung betraten, ergriff der 32-jährige Vater die Flucht durch das Schlafzimmer auf das Dach des Hauses.

Auch in Kassel war ein Mann bei einem Sturz vom Dach ums Leben gekommen. Der 18-Jährige fiel von einer Dachterrasse eines Mehrfamilienhauses in Stadtteil Vorderer Westen in die Tiefe. Der junge Mann hatte das Geländer wohl bewusst überwunden. Dennoch ging die Polizei von einem Unfall aus.

Von Daria Neu