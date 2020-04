Kanufahrer entdeckt Wasserleiche in der Schwalm - Kripo ermittelt

In Nordhessen wurde eine Leiche aus der Schwalm geborgen. Ein Kanufahrer hatte den leblosen Körper entdeckt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Leiche wurde noch nicht identifiziert.

wurde noch nicht identifiziert. Die Ermittlungen der Kripo Homberg dauern weiter an.

Nordhessen - Ein Kanufahrer hat am Samstagabend (25.04.2020) einen Leichnam in der Schwalm bei Rommershausen (Schwalmstadt) entdeckt. Er alarmierte gegen 18.40 Uhr die Polizei. Das bestätigt ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Kassel in Nordhessen. Die Kripo Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen, weitere Details wurden noch nicht bekannt gegeben.

Im Einsatz waren laut Einsatzleiter Tim Köhler, Schwalmstadts zweitem stellvertretenden Stadtbrandinspektor, etwa 50 Helfer, darunter die Einsatzabteilungen Rommershausen und Dittershausen in Nordhessen. „Auch das Rettungsboot aus Dittershausen war bei der Bergung eingesetzt“, berichtet der Rommershäuser Wehrführer Jörg Nau.

Die Stelle, an der die männliche Leiche entdeckt wurde, liegt unterhalb Rommershausens in Nordhessen in einer Feldgemarkung, einer Verlängerung zur Schloßstraße. Laut Köhler musste die Leiche zur Bergung zunächst auf die befestigtere Uferseite der Schwalm gebracht werden.

Hierbei unterstützten Rettungsschwimmer der DLRG, im Einsatz war auch das Boot der Wasserretter aus Neuental, ebenfalls der Einsatzleitwagen aus Schwalmstadt in Nordhessen. Der Einsatz endete gegen 21.30 Uhr. Die Identität des Toten sowie weitere Hintergründe sind jetzt Teil der laufenden Ermittlungen.



