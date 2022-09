Nord Stream-Pipelines: Plötzlicher Druckabfall – Stecken Anschläge dahinter?

Von: Tobias Utz

In den Nord-Stream-Pipelines sinkt überraschend der Druck. Die Bundesregierung vermutet Anschläge. Die Ermittlungen laufen.

Berlin – In den Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 wurde in den vergangenen Tagen ein ungewöhnlicher Druckabfall gemessen. Die Kapazitäten sanken ungeplant. Dabei handelt es sich offenbar um keinen Zufall, wie die Bundesregierung vermutet.

Die Anlandestation der Gas-Pipeline Nord Stream 2 in Lubmin bei Greifswald. © Fotoagentur Nordlicht / Imago Images

Der Tagesspiegel berichtet, dass die Regierung von gezielten Angriffen auf die Pipelines ausgeht. „Unsere Fantasie gibt kein Szenario mehr her, in dem das kein gezielter Anschlag ist“, sagte eine anonyme Person, die in die Bewertung durch die Bundesregierung und die Bundesbehörden eingeweiht ist, der Zeitung. „Alles spricht gegen einen Zufall.“

Sowohl die Bundesnetzagentur als auch das Bundeswirtschaftsministerium erklärten am Montagabend (26. September), dass man den Grund für den Druckabfall in den Nord Stream-Pipelines noch nicht kenne. Man stehe mit den entsprechenden Behörden im Austausch, hieß es.

Teil der geplanten Untersuchungen ist wohl eine Analyse des Meeresbodens rund um die Pipelines. Marinetaucher und U-Boote werden dafür eingesetzt. Dem Tagesspiegel-Bericht zufolge gibt es zwei mögliche Szenarien als Erklärung für den ungewöhnlichen Druckabfall: Demnach könnten sowohl Saboteure aus Russland als auch der Ukraine dahinter stecken. Dabei handelt es sich jedoch um Mutmaßungen. Keine der beiden zuständigen Regierungen hat sich bislang dazu geäußert. (tu)