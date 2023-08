Noch immer kein Sommer in Sicht

Dunkle Wolken über dem Altenberger Dom (Nordrhein-Westfalen). © Christian Knieps/dpa

Ohne Regenschirm läuft momentan nichts. Und die Aussichten bleiben düster: Schauer und Gewitter werden vorhergesagt - und die Temperaturen sollen auch noch weiter heruntergehen.

Offenbach - Auch der Start ins Wochenende ändert nichts am schlechten Wetter. „Lediglich der Wind flaut etwas ab“, sagte Nico Bauer von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Den Regenschirm braucht man aber weiter: Es kann immer noch Schauer und Gewitter geben. „Die Sonne macht sich vor allem in der Südhälfte recht rar“, sagte Bauer. „Am freundlichsten ist es noch an den Küsten.“

Auch am Wochenende ist kein Sommer in Sicht. Immer wieder ziehen teils kräftige Regenschauer und einzelne Gewitter durch, wie der DWD in Offenbach voraussagte. Auch der Wind frischt im Süden wieder stürmisch auf. Am Sonntag gehen auch die Temperaturen noch etwas zurück - meist unter 20 Grad. dpa