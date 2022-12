Politikerin klebt sich an Rednerpult fest: Ratssitzung muss unterbrochen werden

Von: Johanna Werning

Ratsmitglied und Klimaaktivistin Nicolin Gabrysch klebte sich bei der Ratssitzung ans Rednerpult fest (IDZRW-Montage) © Stadt Köln/Facebook & Henning Kaiser/dpa

Die Politikerin Nicolin Gabrysch hat sich während der Sitzung im Stadtrat Köln an das Rednerpult festgeklebt. Die Sitzung musste unterbrochen werden.

Köln – Nachdem sich bereits am Flughafen München und auf wichtigen Hauptstraßen in ganz Deutschland Klimaaktivisten festgeklebt hatten, gab es eine solche Aktion am Donnerstagabend auch im Stadtrat Köln: Während ihrer Rede klebte sich die Ratsfrau Nicolin Gabrysch (Klima Freunde) an das Rednerpult. Die Ratssitzung musste zeitweise unterbrochen werden.

„Ich stehe hier als Politikerin, als Mutter und als Lebewesen – und ich bin sehr verzweifelt. Es kann und darf kein ‚Weiter so‘ geben, deswegen sorge ich jetzt dafür, dass es zumindest hier und jetzt nicht wie üblich weitergeht – sondern wenigstens ein kleines bisschen anders läuft als sonst“, sagt Gabrysch. Anschließend klebte sie ihre Hand an das Klebepult. Auch Oberbürgermeisterin Henriette Reker äußerte sich zu dem Vorfall. (jw)