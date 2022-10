„Nicht mehr vorgesehen“: Bundesland streicht Pfingst- und Winterferien

Von: Katja Becher

Schulferien. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Das Bildungsministerium RLP hat verkündet, dass ab dem Schuljahr 2024/2025 die Winter- sowie die Pfingstferien entfallen. Lesen Sie hier die Gründe:

Seit 2017 gab es in Rheinland-Pfalz die Winter- und Pfingstferien, um die längere Spanne zwischen Oster- und Sommerferien zu verkürzen. Die freien Tage will das Bildungsministerium jedoch ab 2024 wieder streichen, wie am Dienstag (11. Oktober) bekannt wurde. Die Weihnachtsferien in Rheinland-Pfalz sollen dafür hingegen wieder länger werden.

LUDWIGSHAFEN24 verrät, warum Rheinland-Pfalz die beiden Ferien kippt – und welche Lösung das Bildungsministerium stattdessen gefunden hat.