Mehr als 2000 Erdbeben in Island gemessen – Wetterdienst warnt vor unmittelbarem Vulkanausbruch

Von: Karolin Schäfer

Island steht ein Vulkanausbruch bevor. Das kündigen womöglich mehr als 2000 gemessene Erdbeben an. Die Behörden warnen vor allem rund um die Hauptstadt.

Reykjavík – Nicht nur in der Türkei gab es in diesem Jahr heftige Erdbeben, auch in Island rumort es aktuell unter der Erde. Zuletzt wurden 2200 Erdbeben rund um die Hauptstadt Reykjavík gemessen. Das seien mögliche Vorzeichen eines unmittelbar bevorstehenden Vulkanausbruchs, warnte der Wetterdienst des Landes am Mittwoch (5. Juli) auf Facebook.

Erdbeben in Island: Behörden warnen „in den nächsten Stunden bis Tagen“ vor Vulkanausbruch

Besonders stark seien die Beben in der Region um die Hauptstadt wahrgenommen worden. Darunter sieben Erdbeben mit einer Stärke von 4,0, das heftigste wies eine Stärke von 4,8 auf. Angesichts dessen warnten die Behörden vor Erdrutschen und herabfallenden Steinen.

Die ersten Beben wurden dem Wetterdienst IMO zufolge am Dienstag gegen 16 Uhr Ortszeit am Fuß des Vulkans Fagradalsfjall gemessen. Eine „Ausbruchserschütterung“ sei vorerst aber nicht festgestellt worden. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies „in den nächsten Stunden bis Tagen“ passiere, sei aber gestiegen.

Fagradalsfjall-Vulkan in Island: „Könnte bald zu einem Ausbruch kommen“

Auch die Flugwarnstufe erhöhte der Wetterdienst auf „orange“. Damit soll die Luftfahrt über die Gefahr eines Vulkanausbruchs informiert werden. Inzwischen habe aber die Intensität der Erdbeben-Serie hinsichtlich der Anzahl als auch der Stärke leicht abgenommen, meldete IMO am Donnerstag (6. Juli).

Noch befindet sich das Magma kilometertief in der Erde. Die Gefahr einer Eruption sieht aber auch Benedikt Gunnar Ófeigsson, Tektonik-Experte beim isländischen Met Office. „Ich denke, das Magma befindet sich in einer Tiefe von zwei bis drei Kilometern. Das ist ziemlich flach, und es sieht so aus, als könnte es bald zu einem Ausbruch kommen“, prognostizierte er gegenüber der isländischen Zeitung mbl.

Magma strömt auf der Halbinsel Reykjanes aus einem herzförmigen Krater des Vulkans Fagradalsfjall nach einem Ausbruch aus einer neuen Spalte 2022. (Archivbild) © Aaron Chown/dpa

Zwar könne man noch nicht mit Sicherheit sagen, dass es zu einer Eruption kommt. „Aber wir müssen darauf vorbereitet sein“, ergänzte Ófeigsson. Sollte es so weit kommen, erwarte man vorerst keine großen Magmaströme. Infrastrukturen und Siedlungen seien nicht bedroht, solange es zu keinem längeren Ausbruch komme, so der Experte. Dennoch warnte er vor zunehmend schweren Erdbeben der Stärke 6,0 bis 6,3.

Vergangene Vulkanausbrüche in Island: Anzeichen für verstärkte vulkanische Aktivität

Island gilt als größte und aktivste Vulkanregion Europas. Der Fagradalsfjall liegt etwa 40 Kilometer entfernt von der Hauptstadt auf der Halbinsel Reykjanes im Südwesten des Landes. Zuletzt war er 2022 und 2021 ausgebrochen, dem waren ebenfalls zahlreiche Erdbeben vorausgegangen.

Die aufeinanderfolgenden Ausbrüche könnten auf eine verstärkte vulkanische Aktivität in den kommenden Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten in der Region hindeuten. Bis März 2021 hatte die davor letzte vulkanische Aktivität auf Reykjanes acht Jahrhunderte zurückgelegen.

Eine Studie zeigte, dass durch den Klimawandel bedingter zunehmender Starkregen Vulkanausbrüche weltweit verstärken kann. Derzeit sorgt auch ein Supervulkan in Italien für Aufmerksamkeit. Fachleuten zufolge könnte ein Ausbruch bevorstehen. (kas/afp/dpa)