New York: Wohl erster Hai-Angriff an Strand seit Jahrzehnten

Der Strand von Rockaway wurde nach einem Hai-Angriff für einen Tag gesperrt. © Mary Altaffer/AP/dpa

In den vergangenen Jahren wurden wieder mehr Haie rund um New York gesichtet, Angriffe blieben dennoch selten. Nun wurde eine 50-Jährige von einem Hai ins Bein gebissen - und schwer verletzt.

New York - Eine 50-jährige Frau ist an einem Strand der Millionenmetropole New York von einem Hai schwer verletzt worden. Der Hai habe die Frau, die am Rockaway Beach im Stadtteil Queens im Wasser war, ins Bein gebissen, teilten die zuständigen Behörden der Stadt New York mit. Sie sei ins Krankenhaus gebracht worden und in „kritischem, aber stabilem“ Zustand.

Bei dem Vorfall vom Montagnachmittag (Ortszeit) handele sich wohl verschiedenen Datenbanken zufolge um den ersten Hai-Angriff an einem städtischen Strand von New York seit Jahrzehnten, hieß es. Als Vorsichtsmaßnahme sei der Strand vorerst für einen Tag geschlossen worden, Feuerwehr und Polizei würden das Meer aus der Luft nach Haien absuchen.

In den vergangenen Jahren wurden im Atlantik rund um die Millionenmetropole New York und die vorgelagerte Insel Long Island wieder mehr Haie gesichtet, unter anderem weil sich die Wasserqualität verbessert hat. Hai-Angriffe blieben trotzdem selten. dpa