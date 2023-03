Fast 1000 Erdstöße in fünf Tagen: Experten warnen vor Schwarmbeben in Neuseeland

Von: Helena Gries

In Neuseeland kommt es immer wieder zu Erdbeben, in den vergangenen Tagen haben die Erschütterungen zugenommen. Experten warnen.

Wellington – In Neuseeland hat in den vergangenen Tagen fast 1000 Mal die Erde gebebt. Erst im Februar ist es auf der Inselgruppe im südwestlichen Pazifik zu einem verheerenden Erdbeben der Stärke 5,7 gekommen. Das Epizentrum lag nahe der Hauptstadt Wellington in etwa 50 Kilometern Tiefe im Meer.

Wie die nationale Erdbebenwarte Geonet nun mitteilt, hat von vergangenem Samstag bis Mittwochmorgen (Ortszeit) in Neuseeland die Erde 922 Mal gebebt. Betroffen war die Region Bay of Plenty in der Nähe der Stadt Kawerau. Experten warnten, dass die Serie von Erdstößen, die teilweise eine Stärke von 4,8 erreichten, noch wochenlang anhalten könnte.

Erdbeben in Neuseeland: Experten sprechen von Schwarmbeben

Bei einer solchen Häufung von Erschütterungen sprechen Experten von einem Erdbebenschwarm oder einem Schwarmbeben. „Wir erwarten eine allgemeine Abnahme der Häufigkeit dieser Erdbeben im Laufe der nächsten Zeit, aber wir können das nicht mit Sicherheit wissen“, sagte der Seismologe John Ristau.

Neuseeland Bevölkerung 5,123 Millionen Einwohner (2021) Hauptstadt Wellington

In der Region von Kawerau im Zentrum der Nordinsel Neuseelands habe es bereits 2018 und 2019 Schwarmbeben gegeben, jedoch mit weniger starken Erdstößen. „Unsere Experten glauben, dass dieser Schwarm auf die Bewegung aktiver Verwerfungen zurückzuführen ist und nicht mit vulkanischen Unruhen oder geothermischer Aktivität zusammenhängt“, betonte Ristau. Darüber berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Experten warnen vor Schwarmbeben in Neuseeland: Bisher keine großen Schäden

Bürgermeisterin Faylene Tunui sagte, einige Wanderwege in der Region seien wegen Steinschlags und Erdrutschen gesperrt worden. Größere Schäden gab es aber bisher nicht.

Ein Arbeiter der Straßeninstandhaltung sperrt nach einem Erdbeben in Neuseeland eine Straße. Immer wieder bebt die Erde auf der Inselgruppe im Südpazifik. (Archivbild) © David Alexander/dpa

Neuseeland gehört laut Global Seismic Monitor mit durchschnittlich 15.000 bis 20.000 registrierten Erdbeben pro Jahr zu den erdbebenreichsten Ländern der Erde. Die Inselgruppe befindet sich direkt auf dem pazifischen „Ring of Fire“, einem Gebiet mit hoher vulkanischer Aktivität, bei dem sich die Pazifische Platte unter die australische Platte schiebt. (hg/dpa)